Arraigo nacional y firma mensual: que significan las cautelares que le dieron a Fran Maira

Este miércoles, Fran Maira, fue formalizada producto del accidente de tránsito que protagonizó en la noche del martes, donde impactó contra un motociclista que resultó con lesiones graves.

Cerca de las 21:45 horas, la artista chocó su vehículo con una moto y el impacto dejó en estado grave al repartidor.

Maira fue formalizada durante la tarde de este miércoles por cuasidelito de lesiones graves tras el atropello en la comuna de Lo Barnechea.

¿Qué significan las medidas cautelares con las que quedó Fran Maira?

Durante la audiencia de formalización, el tribunal confirmó que existió imprudencia por parte de la cantante, por lo que se decretaron las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

Pero, ¿qué significan estas medidas?

Por la medida cautelar de arraigo nacional, Fran Maira, tiene la prohibición de salir del país durante el proceso penal para asegurar que la artista no se ausente al proceso seguido en su contra.

Sobre la medida de firma mensual, Fran Maira, deberá acudir al menos una vez al mes a alguna unidad policial de Carabineros o la PDI o al tribunal para firmar un registro de que se presentó. Esto sirve para confirmar que el investigado sigue residiendo en el domicilio declarado.

Además, se fijaron 90 días para que el Ministerio Público realice las pericias necesarias para esclarecer las causas exactar del atropello.