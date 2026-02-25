Padre de Fran Maira asegura que su hija cruzó con luz verde: artista está detenida tras chocar a motociclista en La Dehesa

La cantante y ex chica reality, Fran Maira, se encuentra en calidad de detenida tras protagonizar un grave accidente de tránsito registrado la noche del martes en la comuna de Lo Barnechea, sector de La Dehesa, donde un motociclista resultó con lesiones de extrema gravedad.

El hecho ocurrió cerca de las 21:45 horas, en la intersección de Robles con Avenida La Dehesa, cuando el vehículo que conducía la artista impactó a una motocicleta. Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia, quienes prestaron los primeros auxilios al afectado, que posteriormente fue trasladado hasta la Clínica Las Condes, donde permanece en estado grave y bajo pronóstico reservado.

Según informó Carabineros de Chile, la dinámica del accidente aún no ha sido establecida. El mayor Roberto Bustos, jefe operativo nocturno de la institución, señaló que “producto del impacto, el conductor del vehículo menor resultó lesionado, siendo trasladado a un centro asistencial donde se encuentra grave. La conductora se encuentra detenida en espera de conocer su situación judicial”.

En esa línea, la Fiscalía instruyó la concurrencia de la SIAT para realizar las pericias correspondientes, con el fin de levantar evidencias y determinar eventuales responsabilidades en el siniestro.

De acuerdo con los primeros antecedentes, Maira conducía un automóvil Mercedes Benz en compañía de su padre al momento del accidente. Este último declaró a algunos medios que su hija habría cruzado con luz verde , versión que deberá ser corroborada por las investigaciones en curso.

Por ahora, la cantante permanece a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.