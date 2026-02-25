Testimonio de familiar del motociclista herido complica a Fran Maira: acusan maniobra imprudente

Un complejo escenario investigativo se abrió tras el grave accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en la comuna de Lo Barnechea, donde se vieron involucrados la cantante Fran Maira y un motociclista que permanece en estado crítico. Mientras la artista y su entorno aseguran que ella cruzó con luz verde, familiares de la víctima sostienen que la maniobra fue imprudente.

En concreto, el hecho se registró cerca de las 21:45 horas en la intersección de Robles con Avenida La Dehesa, cuando el vehículo conducido por Maira colisionó con una motocicleta. A raíz del impacto, el conductor del móvil menor resultó con lesiones de extrema gravedad y fue trasladado hasta la Clínica Las Condes, donde permanece internado con pronóstico reservado.

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros de Chile, la dinámica del accidente aún no ha sido establecida. El mayor Roberto Bustos, jefe operativo nocturno de la institución, indicó que “producto del impacto, el conductor del vehículo menor resultó lesionado, siendo trasladado a un centro asistencial donde se encuentra grave. La conductora se encuentra detenida en espera de conocer su situación judicial”.

Desde el entorno de la cantante, su padre entregó una versión que apunta a una posible ausencia de responsabilidad directa de su hija. “Lo que más pedimos es que ojalá la persona que venía en el vehículo menor se pueda recuperar y no tenga problemas”, señaló. Luego agregó: “ Lo más importante es que mi hija pasó con luz verde, por lo tanto hay que revisar y hacer una investigación . Acá es un accidente, no es que haya habido intención de atropellar a una persona”.

Sin embargo, desde la familia del motociclista surgió un relato distinto. Un primo de la víctima, ambos de nacionalidad venezolana, afirmó que la maniobra de la conductora habría sido determinante en el choque. “La chica espero la luz verde para doblar, ese fue el error de ella. La responsabilidad es del auto, porque si va a doblar tiene que tener precaución, y ella lo hizo sin precaución”, consignó 24 Horas.

Por ahora, Fran Maira permanece a disposición de la justicia, a la espera de que se defina su situación judicial, mientras continúan las diligencias técnicas y se mantiene el monitoreo del estado de salud del motociclista.