VIDEO. Fran Maira es formalizada por cuasidelito de lesiones graves tras atropello en Lo Barnechea

La cantante quedó con arraigo nacional y firma mensual luego de protagonizar un accidente en el que un motociclista resultó herido de gravedad.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La cantante y figura mediática Fran Maira fue formalizada este miércoles por el delito de cuasidelito de lesiones graves, luego de protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea.

El incidente se registró alrededor de las 21:45 horas en la intersección de Avenida La Dehesa con calle El Roble.

Dinámica del accidente

De acuerdo con los antecedentes presentados en la audiencia, el hecho ocurrió cuando la artista realizó un viraje e impactó a una motocicleta que circulaba por el sector.

A raíz de la colisión, el conductor de la moto resultó con heridas de consideración y debió ser trasladado de urgencia, en estado grave, a un centro asistencial del sector oriente de Santiago.

Fran Maira fue detenida de inmediato por personal de Carabineros en el lugar del suceso.

Resolución judicial y medidas

Durante la audiencia de formalización, el tribunal confirmó que existió imprudencia al conducir por parte de la artista. En consecuencia, se decretaron las siguientes medidas cautelares:

  • Arraigo nacional: Prohibición de salir del país durante el proceso.
  • Firma mensual: Obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad.
  • Plazo de investigación: Se fijaron 90 días para que el Ministerio Público realice las pericias necesarias para esclarecer las causas exactas del atropello.

El caso continúa en desarrollo mientras se espera el reporte actualizado sobre la evolución médica de la víctima.

