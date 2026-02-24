Presidente Boric por proyecto de cable submarino chino: “Las decisiones se toman en función del mejor interés de Chile”

En medio de la controversia por el cable submarino presentado por una empresa de origen chino y las sanciones anunciadas por Estados Unidos, el Presidente Gabriel Boric alzó la voz.

El Mandatario afirmó que el proyecto “está en evaluación siguiendo la institucionalidad que nuestro país tiene ante iniciativas de estas características”.

El Mandatario explicó que instruyó a las autoridades a “recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada” y advirtió que la definición “excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades”.

Boric sostuvo que en su Gobierno las decisiones se toman “en función del mejor interés de Chile y su gente”, respetando “nuestro principio de neutralidad tecnológica y el multilateralismo”.

Además, recalcó que es su deber “garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado (…) por amenazas de ningún tipo”.