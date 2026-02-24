Embajador de China defiende proyecto de cable submarino: “Contribuirá a consolidar el liderazgo de Chile”

El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, abordó las sanciones anunciadas por Estados Unidos en el marco del proyecto de cable submarino Chile–China Express, iniciativa que ha abierto un nuevo flanco diplomático y político en el país.

Ante la consulta sobre cómo interpreta Beijing la decisión de Washington, el diplomático enfatizó que “China y Chile son socios comerciales muy importantes” y que existe una “demanda significativa”.

Según el diplomático, lo anterior exige “una mayor mejora de la conectividad de datos y la cooperación en los sectores eléctrico y electrónico entre ambos países, así como entre Chile y Asia”.

Sostuvo que, si se concreta la plataforma submarina, “se mejorará considerablemente la conectividad entre China y toda Asia” y se contribuirá a consolidar “el liderazgo de Chile en la economía digital y el sector electrónico internacional en Sudamérica”.

“Satisface las necesidades de ambas partes”

Reiteró además que el proyecto “satisface las necesidades de ambas partes y también benefician a ambas partes”.

En esa línea, defendió el respaldo de autoridades chilenas, señalando que el apoyo de “los funcionarios gubernamentales pertinentes benefician los intereses nacionales (…) las relaciones amistosas con China y la posición de liderazgo del país receptor en materia de interconectividad”.

Consultado sobre si las medidas adoptadas por Estados Unidos representan un obstáculo para el desarrollo de la iniciativa, el embajador evitó profundizar y respondió escuetamente: “eso deberías preguntarlo al gobierno ejecutivo de Chile”.