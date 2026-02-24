Monumento “Lucila” a Gabriela Mistral entra en su fase final en el Nudo Baquedano: “Es un reconocimiento a una figura fundamental de Chile”

El monumento a Gabriela Mistral en el renovado Nudo Baquedano se encuentra en su etapa final antes de la inauguración. La estructura permanece con cierre perimetral mientras se afinan detalles, en el marco del proyecto Nueva Alameda, que transformó el eje central de Santiago.

La obra, titulada “Lucila”, fue creada por Norma Ramírez y Mariana Silva, tras adjudicarse el concurso convocado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. El proyecto se impulsó a 80 años del Premio Nobel de Literatura recibido por la poeta.

La subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, según La Tercera, señaló que como Gobierno “estamos muy orgullosos de impulsar esta iniciativa (…) que busca visibilizar el legado de las mujeres en el espacio público como un compromiso del Estado”.

“Reconocimiento histórico a una figura fundamental”

Agregó que es “un reconocimiento histórico a una figura fundamental de Chile”, considerando que solo el 4,7% de los monumentos en capitales regionales están dedicados a mujeres.

La pieza, de hasta 10 metros de altura, está compuesta por prismas de acero con retratos restaurados desde la Biblioteca Nacional de Chile, nombres de mujeres chilenas y versos de Todas íbamos a ser reinas. Incluye iluminación LED y protección contra rayos UV y grafitis.

En una entrevista previa, Ramírez describió el proceso como “superarduo” y explicó que la intención fue representar a Mistral “no como un rostro elevado o distante, sino como una mujer más”. El anuncio original fue realizado por el Presidente Gabriel Boric.