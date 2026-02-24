;

FOTO. José Antonio Kast presenta su retrato oficial como presidente con mensaje de “unidad y esperanza”

La imagen lo muestra avanzando bajo el cielo chileno y dejando atrás una tormenta, en alusión a un período de crisis y a la continuidad institucional.

Martín Neut

Este martes fue presentada públicamente la imagen oficial que acompañará al presidente electo, José Antonio Kast, durante el inicio de su mandato, previsto para el próximo 11 de marzo.

Desde su equipo explicaron que la imagen fue concebida como “una declaración” y “una imagen con sentido”.

El fondo muestra el cielo de Chile, en alusión al verso del Himno Nacional “Puro Chile es tu cielo azulado”, el que —según detallaron— “no describe únicamente un paisaje”, sino que “habla de claridad” y “habla de esperanza”, reforzando la idea de unidad y destino compartido.

En la composición, el futuro mandatario aparece caminando hacia adelante mientras deja atrás una tormenta, símbolo del período de “crisis, desorden e incertidumbre” que ha vivido el país.

“El paso adelante representa decisión”

“El paso adelante representa decisión. Representa avance. Representa movimiento frente a la adversidad”, señalaron en la explicación difundida.

Respecto a la banda presidencial, destacaron que el Escudo Nacional bordado en el centro responde a la tradición republicana y que “no pertenece a un sector, ni a una época: pertenece a Chile”.

Asimismo, enfatizaron que su ubicación no constituye una apropiación política, sino una “reafirmación institucional”, recordando que la banda “no es del Presidente, sino de la República”.

