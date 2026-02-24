;

La segunda noche de Viña 2026 fue un viaje cargado de nostalgia: Pet Shop Boys y Rodrigo Villegas encandilaron al ‘Monstruo’

La jornada del lunes dejó un espectáculo que quedará en la historia del certamen de la Ciudad Jardín.

Nicolás Lara Córdova

La segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 se inscribió en la historia del certamen más importante de la música latinoamericana gracias al espectáculo entregado por Pet Shop Boys.

El dúo británico dominó al ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara con un show único gracias a sus clásicos hits que hicieron bailar a los asistentes al anfiteatro de la Ciudad Jardín.

El humor llegó de la mano de Rodrigo Villegas, quien en su tercera presentación en el escenario viñamarino invitó al público a un viaje al pasado con clásicos de la década de los 80 y trayendo de vuelta a sus recordados personajes de Morandé con Compañía.

Según cifras entregadas tras su show, su rutina fue vista por 1 millón 900 mil personas, siendo lo más visto de la jornada bajo el nuevo sistema de medición.

La polarización entre la Quinta Vergara y las redes se repitió en esta jornada, ya que mientras Villegas hacía reír a los presentes en el Festival, las redes sociales fueron duros con el comediante y el veredicto fue crítico.

Hasta el cierre de esta nota, Bomba Estéreo se presenta en la Quinta Vergara con sus mejores éxitos.

