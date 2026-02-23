22 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR Los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler se besan en la obertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

La apertura del Festival de Viña del 2026 dejó un momento para el recuerdo: el beso entre Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Ambos animadores respondieron a la petición del ‘Monstruo’, quienes solicitaron el beso en el inicio del Festival de Viña. El momento estuvo precedido de una disculpa para las parejas de ambos. “Perdón, Marcelita”, indicó Karen, mientras que Rafael replicó “perdón, Marco”.

Durante la mañana de este lunes, el matinal Tu Día de Canal 13 le consultó a Marcela Vacarezza, esposa de Rafael Araneda, su opinión al respecto.

“Fue totalmente innecesario, como que le gustó, como que quedó con gusto a poco”, lanzó la psicóloga.

“Hay gente que dice que es falta de respeto por los hijos, yo encuentro que no. Es un juego, anticuado, cuando va público joven a la Quinta no lo piden. Es un juego antiguo, pero un juego“, agregó.

Al ser consultada sobre la reacción de sus hijos, comentó que el menor, Benjamín, no entendió el juego.

“Benji es chiquitito y hasta la Karen le dice que son amigos. Hay que explicarlo. Los primeros años, mis niños eran chiquitos cuando venían al festival y ellos se paraban a pedir el beso”, dijo.

“Yo no puedo meterlos en una burbuja, es parte de la vida que les tocó, de la pega y tienes que explicarles nomás”, precisó Marcela.

“El beso fue innecesariamente largo y anticuado, pero estoy bromeando. Yo me paré ahí y la Karen me mira y yo le dije ‘muy largo’. Lo habíamos conversado antes y ella me dijo que le iba a dar un beso e iba a levantar la patita”, agregó.

Marcela Vacarezza además entregó su opinión sobre la química que existe entre su pareja, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

“Son la mejor pareja que he visto en la Quinta Vergara, sin desmerecer al resto”, cerró.