;

VIDEO. “Innecesariamente largo”: la tajante opinión de Marcela Vacarezza sobre el beso de Rafael Araneda en Viña 2026

La esposa del animador del certamen de la ciudad jardín reaccionó al beso que se dio él con Karen Doggenweiler en la primera noche del Festival.

Nicolás Lara Córdova

22 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR Los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler se besan en la obertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

22 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR Los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler se besan en la obertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

La apertura del Festival de Viña del 2026 dejó un momento para el recuerdo: el beso entre Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Ambos animadores respondieron a la petición del ‘Monstruo’, quienes solicitaron el beso en el inicio del Festival de Viña. El momento estuvo precedido de una disculpa para las parejas de ambos. “Perdón, Marcelita”, indicó Karen, mientras que Rafael replicó “perdón, Marco”.

Revisa también:

ADN

Durante la mañana de este lunes, el matinal Tu Día de Canal 13 le consultó a Marcela Vacarezza, esposa de Rafael Araneda, su opinión al respecto.

“Fue totalmente innecesario, como que le gustó, como que quedó con gusto a poco”, lanzó la psicóloga.

“Hay gente que dice que es falta de respeto por los hijos, yo encuentro que no. Es un juego, anticuado, cuando va público joven a la Quinta no lo piden. Es un juego antiguo, pero un juego“, agregó.

Al ser consultada sobre la reacción de sus hijos, comentó que el menor, Benjamín, no entendió el juego.

“Benji es chiquitito y hasta la Karen le dice que son amigos. Hay que explicarlo. Los primeros años, mis niños eran chiquitos cuando venían al festival y ellos se paraban a pedir el beso”, dijo.

Yo no puedo meterlos en una burbuja, es parte de la vida que les tocó, de la pega y tienes que explicarles nomás”, precisó Marcela.

“El beso fue innecesariamente largo y anticuado, pero estoy bromeando. Yo me paré ahí y la Karen me mira y yo le dije ‘muy largo’. Lo habíamos conversado antes y ella me dijo que le iba a dar un beso e iba a levantar la patita”, agregó.

Marcela Vacarezza además entregó su opinión sobre la química que existe entre su pareja, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

“Son la mejor pareja que he visto en la Quinta Vergara, sin desmerecer al resto”, cerró.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad