“Fue como ganar la Copa del Mundo”: Pet Shop Boys desató euforia en la Quinta Vergara / Hans Scott

Una hora. Eso le bastó a Pet Shop Boys para dar un show único en la historia del Festival de Viña del Mar y es que el dúo inglés era uno de los números fuertes de esta versión del certamen de la Ciudad Jardín.

Neil Tennant y Chris Lowe interpretaron sus mayores éxitos ante un público que disfrutó desde el primer minuto de su espectáculo DreamWorld, donde incluso el escenario de la Quinta Vergara tuvo que ser modificado para recibir a los británicos.

“Hoy los queremos llevar a DreamWorld, a nuestro mundo, un mundo de música”, así comenzó Neil Tennant su show.

Desde el inicio, los británicos sorprendieron con el vestuario con el que salieron al escenario: unas máscaras en forma de “H” que llamaron la atención mientras interpretaban Suburbia.

23 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La banda británica de synthpop, Pet Shop Boys, se presenta en la Quinta Vergara, durante la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott Ampliar

El espectáculo estuvo marcado por un sofisticado show de luces en el escenario y en las alabanzas de Tennant y Lowe hacia el público de la Quinta Vergara que interpretó cada una de las 17 canciones que cantaron.

Tras It’s a Sin, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler salieron al escenario para entregarles las merecidas gaviotas de plata y oro al dúo inglés.

“Vinimos de Inglaterra, que está muy lejos de aquí, pero amamos el hecho de que ustedes nos conozcan y que canten nuestras canciones”, dijo Tennant tras recibir los galardones.

“Siento que he ganado la Copa del Mundo, dos veces”, comentó Chris Lowe a Rafael Araneda tras la entrega de la Gaviota de Oro.

El público no quería que los británicos se bajaran del escenario, pero el show finalizó tras su clásico West End Girls, provocando los aplausos y los gritos de los fanáticos que disfrutaron de una presentación inolvidable en Viña del Mar.