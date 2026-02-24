Apeló a la nostalgia: Rodrigo Villegas dominó al ‘Monstruo’ del Festival de Viña / Hans Scott

Rodrigo Villegas tenía la difícil misión de controlar al “Monstruo” que estaba pidiendo más de los Pet Shop Boys, lográndolo con éxito.

Con un show cargado de nostalgia, el humorista de 49 años supo ganarse al público que llegó hasta la Quinta Vergara, gracias a su humor musical y apelando a las generaciones que crecieron en los finales de la década de los 80.

A pesar de tener una buena recepción en la Quinta Vergara, la realidad en las redes fue distinta, donde la recepción del espectáculo fue variada, donde algunos usuarios criticaron duramente al humorista, mientras que otros lo aplaudían.

Cerca del final de su show, Rodrigo Villegas lanzó lo mejor de su repertorio: revivió a sus personajes del programa Morandé con Compañía, entre los que destacó la aparición de los Blondon Boys.

Así las cosas, Villegas logró dominar al público que lo recompensó a lo grande con las gaviotas de plata y oro, sellando de gran manera su tercera participación en el Festival de Viña del Mar.