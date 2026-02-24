“Aprende Adam Levine...”: presentación de Pet Shop Boys desató locura en redes sociales

Una hora. Eso le bastó a Pet Shop Boys para dar un show único en la historia del Festival de Viña del Mar y es que el dúo inglés era uno de los números fuertes de esta versión del certamen de la Ciudad Jardín.

Neil Tennant y Chris Lowe interpretaron sus mayores éxitos ante un público que disfrutó desde el primer minuto de su espectáculo DreamWorld, donde incluso el escenario de la Quinta Vergara tuvo que ser modificado para recibir a los británicos.

Tanta fue la euforia de los asistentes a la Quinta Vergara, que los que no tuvieron el privilegio de poder estar ahí lo disfrutaron a través de la TV y las redes sociales.

Precisamente estás últimas explotaron en emoción por la presentación del duo británico, catalogando el show de los ingleses como “el mejor en la historia del Festival”.

Mira las reacciones

#PetShopBoys #viña2026



Ahora sí po' , Chile británico eso somos , nuestra música nacional también está inspirada en el pop ,rock ,punk ,etc... Británico

NO SOMOS CARIBEÑOS Y TROPICALES PARA TENER LA WEONA DE AYER

QUE VUELVA EL CHILE DE ANTES !!! pic.twitter.com/rWLHJDeZFG — mister tree🌳♻️ (@DresClan) February 24, 2026

Espectacular PET Shop Boys

Nos dieron hits, vestuario, escenario, luces y buen sonido.

Lindos recuerdos para el team ochentero 😁🙌🏼

Y cerraron con mi favorita 👏🏼👏🏼👏🏼#Viña2026 #PetShopBoys pic.twitter.com/3vo1PjIGCC — Carla Labra Díaz (@carlitalabra) February 24, 2026

Es que ni te explico la piel de gallina que tengo ❤️‍🔥#PetShopBoys pic.twitter.com/8CMEhjoSx7 — Karenninna (@Karenninna_DM) February 24, 2026

Esto es una fiesta OCHENTERA! #petshopboys

PET SHOP BOYS AMAZING! #viña2026

Esto es musica señores! 👌 pic.twitter.com/TFNbCy3Fiz — Marco Antonio 🇪🇸🇨🇱🇪🇺🇬🇧 (@marcodebcn) February 24, 2026

#PetShopBoys. Después de esto bajen las cortinas y cierren el Festival pic.twitter.com/aA6Mlsiph2 — Carlos #VivaChile 🇨🇱 (@carloshidalgo_v) February 24, 2026

Las bandas inglesas son mil veces mejor que las gringas, no pienso discutirlo con nadie!! #Petshopboys — La Caro (@laCaroAndrea10) February 24, 2026

No recuerdo ver otro show como el de Pet Shop Boys#PetShopBoys#Viña2026 pic.twitter.com/BV02N5IDo7 — Andrés 🇨🇱❤️ (@alturademira7) February 24, 2026