“Aprende Adam Levine...”: presentación de Pet Shop Boys desató locura en redes sociales

“Después de esto bajen la cortina y terminen el festival”, se animaron a repetir varios en la plataforma X.

Gonzalo Miranda

Pet Shop Boys rompió todos los pronósticos en Viña 2026

Pet Shop Boys rompió todos los pronósticos en Viña 2026

Una hora. Eso le bastó a Pet Shop Boys para dar un show único en la historia del Festival de Viña del Mar y es que el dúo inglés era uno de los números fuertes de esta versión del certamen de la Ciudad Jardín.

Neil Tennant y Chris Lowe interpretaron sus mayores éxitos ante un público que disfrutó desde el primer minuto de su espectáculo DreamWorld, donde incluso el escenario de la Quinta Vergara tuvo que ser modificado para recibir a los británicos.

Tanta fue la euforia de los asistentes a la Quinta Vergara, que los que no tuvieron el privilegio de poder estar ahí lo disfrutaron a través de la TV y las redes sociales.

Precisamente estás últimas explotaron en emoción por la presentación del duo británico, catalogando el show de los ingleses como “el mejor en la historia del Festival”.

Mira las reacciones

