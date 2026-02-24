Con más de 1,2 millones de seguidores en Instagram y una comunidad consolidada en otras plataformas, Julianno Sosa se ha transformado en una de las voces más influyentes del trap chileno.

Pero detrás de los millones de reproducciones hay un proceso marcado por aprendizajes, viajes y una evolución personal que, según él, redefinió su carrera.

Su paso por Estados Unidos fue un punto de inflexión. “Yo creo que fue de mucho aprendizaje, fue de muchas cosas positivas, tanto como negativas también, de todo un poco y finalmente creo que fue muy importante para mí madurar en cierto sentido”, asegura al micrófono de Radio ADN.

Sobre sus influencias musicales, Sosa asegura que “siempre fui bien abierto musicalmente, como que nunca me cerré en un género de muy chico escuché”, lo que lo ayudó a formar su estilo propio.

Nacimiento de Sosa Mafia y el 898

Julianno Sosa Ampliar

Sobre su proyecto, Julianno explica el origen de Sosa Mafia y el 898: “Sosa Mafia es un nombre completamente artístico (…) Me gustaba de chico las películas de mafiosos, películas de gangsters. Y el 898 es cuando yo nací, el 8 de agosto del 98. Entonces, un 8 me lo comí porque el primer 8 es el día y el mes y el 98 del año”.

“Finalmente se hace un lazo con la gente y se va familiarizando con esto, crece el nombre, crece la compañía y crece la gente que ha estado desde ahí de sus inicios”, recalca el compositor.

Relación con Pablo Chill-E

Sobre quienes lo acompañaron en su carrera, destaca a Pablo Chill-E: “Él fue una de las personas que más me ayudó en la música. Siempre he tratado de normalizar el ser agradecido”, dice, resaltando la importancia de reconocer a quienes dieron la mano en el camino.

“Nos conocemos desde hace más de 10 años, vivimos super cerca el uno del otro en Puente alto”, dijo para complementar.

Julianno Sosa Ampliar

Y sobre la presentación de Pablo en el Festival de Viña, Julianno expresa: “Yo me siento orgulloso, tal vez asi como hermano mayor, por así decirlo (…) Él es muy merecedor de ese escenario (…) Los logros de él a veces también los considero míos. Así no sea directamente. Yo creo que si él gana yo también gano y gana el género urbano también en general”.

Relación con el deporte

A la par de su crecimiento profesional, el deporte se transformó en un pilar clave. “El deporte me ha ayudado a salir de mis depresiones, a controlar mis demonios”, confiesa, explicando que el boxeo fue “fundamental en su equilibrio mental y emocional”. Una disciplina que, según plantea, “suele estar tan estigmatizada como el propio género urbano”.

Hoy, con cifras que superan los 179 millones de reproducciones en Spotify con canciones como Cochinae, el artista mira su trayectoria con perspectiva: “Finalmente se hace un lazo con la gente y se va familiarizando con esto”, afirma, resaltando cómo su crecimiento profesional también ha consolidado una conexión directa con su público.