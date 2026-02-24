;

Pese al revés de la Corte Suprema: entra en vigor nuevo arancel global del 15% de Trump

El nuevo impuesto es una alternativa temporal del republicano tras el fallo que invalidó su agresiva política arancelaria.

Estados Unidos empezó a aplicar este martes un nuevo arancel global a las importaciones por decisión del presidente Donald Trump, quien está dispuesto a mantener su agenda proteccionista tras el revés de la Corte Suprema.

Trump anunció el pasado viernes, luego de la sentencia del alto tribunal contra su política comercial, que no iba a bajar la guardia y que los aranceles que imponía serían reemplazados por un gravamen generalizado del 10%. Durante el fin de semana dijo que los aumentaría al 15%.

Estos derechos aduaneros tienen como objetivo combatir “los grandes y graves déficits de la balanza de pagos”, según la Casa Blanca.

Este nuevo arancel solo tiene una duración de 150 días, a no ser que el Congreso lo extienda.

Próxima batalla en el Congreso

De acuerdo con la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, estos gravámenes solo podrán ser extendidos por el Congreso, mínimamente controlado por los republicanos y más dividido que nunca, donde los demócratas tratan de ejercer toda la presión que pueden a pesar de ser minoría en ambas cámaras.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció este lunes que su partido “bloqueará cualquier intento de extender estos aranceles perjudiciales cuando expiren este verano”.

“Los aranceles globales del 15 % de Donald Trump seguirán encareciendo los precios y haciendo la vida insostenible para millones de estadounidenses”, dijo Schumer.

El arancel general no cubre la inmensa parte de los productos procedentes de Canadá y México, en virtud del acuerdo de libre comercio entre los tres países.

La “emergencia nacional” invocada por Trump

Las importaciones de ciertos productos como automóviles y acero sí pueden ser gravados a voluntad del gobierno, según concedió en el fallo la Corte Suprema en una votación de 6 a 3.

Pero en su decisión, el alto tribunal declaró ilegal una gran parte de los aranceles y desautorizó al presidente la potestad de aplicarlos y modificarlos como quisiera invocando razones de emergencia nacional.

Desde abril del año pasado, esa “emergencia nacional” fue la principal arma diplomática y económica de Trump, tras décadas de aranceles significativamente más bajos que en muchos otros países occidentales.

