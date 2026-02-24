;

Tras su éxito en Viña del Mar, Pet Shop Boys suma nuevo concierto en Santiago: fecha y entradas

El dúo británico ofrecerá un show adicional al programado en el Movistar Arena. Las entradas ya están disponibles.

Nicolás Lara Córdova

Tras su éxito en Viña del Mar, Pet Shop Boys suma nuevo concierto en Santiago: fecha y entradas

Tras su éxito en Viña del Mar, Pet Shop Boys suma nuevo concierto en Santiago: fecha y entradas / VICTOR HUENANTE

Tras su exitoso paso por el Festival Internacional de Viña del Mar, Pet Shop Boys confirmó un nuevo concierto en Santiago.

Este show será posterior al que ofrecerán este viernes 27 de febrero en el Movistar Arena y contará con una puesta en escena diferente al que ofrece el dúo británico en su gira DreamWorld.

Revisa también:

ADN

¿Cuándo y dónde conseguir entradas para el show de Pet Shop Boys en Santiago?

Pet Shop Boys ofrecerá un show especial en el Teatro Caupolicán el sábado 28 de febrero a las 21:00 horas.

Los tickets ya están disponibles a través del sistema Punto Ticket y tendrán un precio que parte desde los 40 mil pesos.

  • Platea Baja: $35.000 + $5.250 cargo - Total: $40.250
  • Cancha: $50.000 + $7.500 - Total: $57.500
  • Palco B / C / D / E: $75.000 + $11.250 - Total: $86.250
  • Silla de ruedas: $35.000 + $5.250 - Total: $40.250
  • Acompañante silla de ruedas: $35.000 + $5.250 - Total: $40.250

Parte de la recaudación será destinada a la Fundación Santa Clara, organización que ayuda a niños y adolescentes que viven con VIH en Chile.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad