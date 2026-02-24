Tras su éxito en Viña del Mar, Pet Shop Boys suma nuevo concierto en Santiago: fecha y entradas / VICTOR HUENANTE

Tras su exitoso paso por el Festival Internacional de Viña del Mar, Pet Shop Boys confirmó un nuevo concierto en Santiago.

Este show será posterior al que ofrecerán este viernes 27 de febrero en el Movistar Arena y contará con una puesta en escena diferente al que ofrece el dúo británico en su gira DreamWorld.

¿Cuándo y dónde conseguir entradas para el show de Pet Shop Boys en Santiago?

Pet Shop Boys ofrecerá un show especial en el Teatro Caupolicán el sábado 28 de febrero a las 21:00 horas.

Los tickets ya están disponibles a través del sistema Punto Ticket y tendrán un precio que parte desde los 40 mil pesos.

Platea Baja: $35.000 + $5.250 cargo - Total: $40.250

Cancha: $50.000 + $7.500 - Total: $57.500

Palco B / C / D / E: $75.000 + $11.250 - Total: $86.250

Silla de ruedas: $35.000 + $5.250 - Total: $40.250

Acompañante silla de ruedas: $35.000 + $5.250 - Total: $40.250

Parte de la recaudación será destinada a la Fundación Santa Clara, organización que ayuda a niños y adolescentes que viven con VIH en Chile.