FOTO. Antes de debutar en Viña, Ke Personajes anuncia show en Movistar Arena

El grupo de cumbia argentina tendrá un show único en el recinto del Parque O’Higgins.

Nicolás Lara Córdova

Antes de debutar en Viña, Ke Personajes anuncia show en Movistar Arena

Antes de debutar en Viña, Ke Personajes anuncia show en Movistar Arena / VICTOR HUENANTE

A días de su presentación en el Festival de Viña del Mar, el grupo de cumbia argentina, Ke Personajes, anunció su nueva incursión en nuestro país con un show único.

Durante su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, el vocalista del conjunto, Emanuel Noir, adelantó que sumó una fecha para presentarse en el Movistar Arena el próximo 30 de agosto.

Este concierto está pensado para presentar el nuevo disco que liberará Ke Personajes en abril y servirá como reencuentro con el público de Chile.

Las entradas estarán a la venta a través del sistema PuntoTicket a partir del miércoles 25 de febrero y tendrán un precio a partir de los 23.000 pesos.

