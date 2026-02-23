Corte de luz en Santiago este martes 24 de febrero: Enel anuncia interrupciones en 9 comunas de la RM
La compañía informó que los cortes se deben a trabajos técnicos en la red eléctrica. Revisa acá los horarios y las zonas afectadas.
Este martes 24 de febrero, distintos sectores de la Región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados debido a trabajos técnicos en la red eléctrica. Así lo informó Enel, que detalló las comunas afectadas y los horarios de interrupción del suministro.
Según indicó la compañía en su sitio web oficial, estas suspensiones son acotadas por zona y forman parte de labores calendarizadas.
Revisa también:
En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que llamó a los usuarios a revisar el detalle por dirección.
Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este martes
De acuerdo al cronograma publicado por Enel, estas son las comunas con interrupciones programadas:
- Recoleta: desde las 11:00 a 17:00 horas.
- Las Condes: desde las 10:00 a 16:00 horas.
- Pudahuel: desde las 10:00 a 16:00 horas.
- Providencia: desde las 10:00 a 16:00 horas.
- Maipú: desde las 0:30 a 16:30 horas.
- Peñalolén: desde las 09:30 a 15:30 horas.
- Macul: desde las 10:00 a 17:00 horas.
- La Florida: desde las 10:00 a 18:00 horas.
- San Ramón / La Granja: desde las 09:30 a 15:30 horas.
Especialistas recomiendan cargar dispositivos electrónicos, desconectar artefactos sensibles y organizar actividades clave fuera del horario informado.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.