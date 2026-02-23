;

Corte de luz en Santiago este martes 24 de febrero: Enel anuncia interrupciones en 9 comunas de la RM

La compañía informó que los cortes se deben a trabajos técnicos en la red eléctrica. Revisa acá los horarios y las zonas afectadas.

Sebastián Escares

Este martes 24 de febrero, distintos sectores de la Región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados debido a trabajos técnicos en la red eléctrica. Así lo informó Enel, que detalló las comunas afectadas y los horarios de interrupción del suministro.

Según indicó la compañía en su sitio web oficial, estas suspensiones son acotadas por zona y forman parte de labores calendarizadas.

En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que llamó a los usuarios a revisar el detalle por dirección.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este martes

De acuerdo al cronograma publicado por Enel, estas son las comunas con interrupciones programadas:

  • Recoleta: desde las 11:00 a 17:00 horas.
  • Las Condes: desde las 10:00 a 16:00 horas.
  • Pudahuel: desde las 10:00 a 16:00 horas.
  • Providencia: desde las 10:00 a 16:00 horas.
  • Maipú: desde las 0:30 a 16:30 horas.
  • Peñalolén: desde las 09:30 a 15:30 horas.
  • Macul: desde las 10:00 a 17:00 horas.
  • La Florida: desde las 10:00 a 18:00 horas.
  • San Ramón / La Granja: desde las 09:30 a 15:30 horas.
Especialistas recomiendan cargar dispositivos electrónicos, desconectar artefactos sensibles y organizar actividades clave fuera del horario informado.

