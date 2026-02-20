;

Bono Invierno 2026 de hasta $81 mil: quiénes reciben el beneficio y cuándo es la fecha de pago

Revisa acá si te corresponde recibir esta ayuda estatal.

Juan Castillo

Bono Invierno 2026 de hasta $81 mil: quiénes reciben el beneficio y cuándo es la fecha de pago

El Bono Invierno 2026 vuelve a posicionarse como uno de los apoyos económicos más esperados por las personas mayores en Chile, especialmente en un contexto de alza en el costo de la vida y mayores gastos asociados a la temporada invernal.

Este beneficio estatal se entrega una vez al año y busca aliviar el presupuesto de quienes reciben pensiones más bajas.

A diferencia de otros aportes, el Bono Invierno no requiere postulación. El pago se realiza de manera automática junto a la pensión del mes correspondiente, siempre que la persona cumpla con los requisitos establecidos por la autoridad. En 2026, el beneficio mantiene su foco en pensionados de menores ingresos y se paga por una sola vez.

¿Quiénes reciben el Bono Invierno 2026 y cuánto dinero entrega?

El Bono Invierno está dirigido a personas pensionadas que tengan 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y que reciban una pensión igual o inferior a $231.440,35, que es el valor de la pensión mínima de vejez.

Entre los potenciales beneficiarios se encuentran pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Cajas de Previsión (Capredena y Dipreca), Mutualidades de empleadores, AFP y compañías de seguros que perciban pensiones con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) o Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) - siempre que no perciban otra pensión contributiva-.

Para este año, el monto del Bono Invierno 2026 es de $81.257, cifra que se paga en una sola cuota y no es tributable ni imponible, por lo que no está sujeta a descuentos previsionales ni de salud. El dinero se suma directamente al pago mensual de la pensión correspondiente al mes de mayo.

Desde el ámbito previsional recalcan que el beneficio se entrega automáticamente, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales.

