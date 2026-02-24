;

Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Quiénes reciben el segundo pago del ex Bono Marzo? Revisa aquí los requisitos

El apoyo económico llegará a 1 millón 870 mil familias en esta edición. En total, son tres nóminas de beneficiarios.

Javier Méndez

El pasado 16 de febrero comenzaron los primeros pagos del Aporte Familiar Permanente 2026, un beneficio que llegará a 1 millón 870 mil familias.

El monto fue reajustado y entrega de forma automática $66.834, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

El segundo grupo de personas que obtendrá el dinero saldrá a la luz el próximo lunes 2 de marzo y la consulta con RUT se podrá realizar en el sitio web oficial www.aportefamiliar.cl.

El nómina estará compuesta por quienes cobran entre el 2 y el 13 de marzo sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

A la par, también se considera a pensionados del IPS con cargas familiares y se paga en conjunto con el beneficio habitual, sin necesidad de realizar trámites extra.

El grupo tres se dará conocer el 16 de febrero en la misma plataforma digital ya mencionada. Ahí el ex Bono Marzo se entregará a trabajadores y trabajadoras, y también a los pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Para precisar los pagos, el beneficio se entrega de la siguiente manera: quienes pertenecen al Subsidio Familiar (SUF) o cuentan con Asignación Familiar o Maternal reciben un pago por cada carga familiar (es decir, pueden recibir varios aportes); por el contrario, las familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o ChileSolidario reciben un único pago por grupo familiar.

