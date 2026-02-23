Red Nacional de Salud advierte de consecuencias para los “therians”: los 4 riesgos que enfrentan en su salud / Getty Images

Desde hace un par de semanas que el término “therian” se ha tomado las redes sociales. De hecho, en Chile ya se han visto a jóvenes vestidos como animales.

Según quienes se sienten parte del fenómeno, ser therian es identificarse con un animal, tanto de forma espiritual como psicológica. Para ello, adoptan actitudes de las especies e incluso utilizan máscaras para representarlos.

No obstante, desde la Red Nacional de Salud advirtieron una serie de consecuencias que podrían enfrentar aquellos jóvenes que adoptan posiciones físicas propias de animales.

¿Cuáles son los riesgos?

“El cuerpo humano es el resultado de millones de años de evolución orientados a la bipedestación, es decir, a caminar erguido. Nuestra columna, articulaciones y sistema nervioso están configurados para distribuir el peso verticalmente", señaló Patricio Mardónez, presidente de la Red Nacional de Salud, en diálogo con CNN Chile.

En esa misma línea, el especialista explicó que “alterar esta dinámica para desplazarse en cuatro extremidades somete al organismo a un estrés mecánico que no puede absorber“.

“No se trata de un simple dolor de espalda pasajero; estamos hablando de forzar una máquina biológica fuera de sus límites de diseño. Las consecuencias pueden ser ‘discapacitantes’ a mediano plazo”, agregó Mardónez.

Las cuatro áreas de impacto para los therians