El testimonio que complica a Camila Flores: “Don Percy llegaba con sus bolsos llenos de billetes y los dejaba en el sillón”

Un impactante testimonio televisivo de una extrabajadora de la senadora Camila Flores y de su expareja, Percy Marín, ha sumado nuevos antecedentes a la investigación por el presunto desvío de fondos públicos que afecta a la parlamentaria.

Patricia, quien se desempeñó como cuidadora de la bebé de la congresista durante nueve meses, entregó detalles sobre el manejo de dinero en efectivo al interior del hogar.

El origen de los pagos: La “cuota Flores”

De acuerdo con la información expuesta en el matinal “Contigo en la Mañana” (CHV), la Fiscalía investiga si el dinero que la senadora presuntamente exigía a sus asesores en el Congreso era utilizado para pagar a al menos cuatro trabajadoras de casa particular y cuidadoras.

Pagos en efectivo: Patricia confirmó que trabajaba sin contrato y recibía su sueldo semanalmente en billetes de 10 y 20 mil pesos.

Patricia confirmó que trabajaba y recibía su sueldo semanalmente en billetes de 10 y 20 mil pesos. Dinero a la vista: La testigo aseguró que veía fajos de billetes en muebles, veladores e incluso en el suelo. “Don Percy llegaba con sus bolsos llenos de billetes, los dejaba encima del sillón”, relató, detallando que incluso “se le caían los fajos al suelo” al dejar su chaqueta.

Acusaciones de malos tratos y soberbia

Más allá de la arista financiera, la extrabajadora describió la personalidad de la parlamentaria RN en la intimidad, calificándola de “déspota”, “indolente” y “muy soberbia”.

Relación superficial: Según Patricia, la senadora mostraba poco afecto y empatía, reservando el cariño por su hija principalmente para las publicaciones en redes sociales.

Según Patricia, la senadora mostraba poco afecto y empatía, reservando el cariño por su hija principalmente para las publicaciones en redes sociales. Entorno laboral: Afirmó que el trato hacia las asesoras del hogar era carente de humanidad.

Reacción de la defensa

Ante la gravedad de las acusaciones, el equipo de la senadora Camila Flores envió una declaración al programa televisivo negando tajantemente los dichos. Argumentaron que las imputaciones “carecen de sustento” y anunciaron que Flores se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales por injurias y calumnias contra la entrevistada.