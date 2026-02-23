Qué son los “nini”: el grupo de jóvenes que va en aumento en Chile y por qué les cuesta tanto encontrar trabajo / Getty Images

Desde hace un buen tiempo que el término “nini” se ha instalado en la sociedad. Dicha expresión hace referencia a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.

En Chile, dicho segmento de la población ha ido al aumento en los últimos años. De hecho, en agosto del 2025 se registró que este segmento de 15 a 24 años, aumentó de 331.596 a 336.604 en doce meses, implicando una variación de 1,5%, según publicó El Mercurio.

Si bien muchos pueden pensar que el fenómeno de los nini se debe a una falta de motivación por parte de los jóvenes, un reciente estudio plantea que dicha visión es errónea y que existen otras razones detrás.

¿Por qué les cuesta tanto encontrar trabajo a los “nini”?

Un estudio publicado en Taylor & Francis, señala que el fenómeno nini es el resultado de una combinación de factores. Los autores del estudio, Gabriel Lozano, profesor de la Universidad de Murcia, y Gregorio Sánchez Marín, catedrático de la Universidad de Alcalá, señalan que “lejos de tratarse de una decisión puramente individual, el fenómeno nini es el resultado de una combinación de factores estructurales, familiares e individuales, profundamente condicionados por el territorio en el que se vive”.

En ese sentido, la investigación plantea que existen jóvenes desempleados que buscan activamente trabajo y otros que están fuera del mercado laboral ya que se encuentran cuidando a familiares o seres queridos. Adicionalmente, el grupo también lo componen los jóvenes que tienen problemas de salud, señala el estudio.

Entre las razones por las que les cuesta encontrar trabajo a los nini, el estudio apunta a que las crisis económicas como, por ejemplo, la de 2008 o la pandemia del covid-19 también agravaron el problema y dejaron a muchos jóvenes desempleados.

Por otro lado, el territorio también influye, ya que las zonas rurales o periféricas, con menor acceso, concentran mayores riesgos de exclusión en comparación a las zonas más céntricas de las ciudades.

Por último, el nivel de educación de los padres, la estabilidad económica de una vivienda y las redes de apoyo que tienen los jóvenes, también explican la falta de oportunidades, consigna el análisis.