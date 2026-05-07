Llegaron a su primera final internacional y sus hinchas lo celebraron así: ¡emoción pura!

Este jueves se disputaron las semifinales de la UEFA Europa League, donde SC Freiburg logró vencer por 3-1 a Sporting Braga.

El conjunto alemán llegaba en desventaja al partido de vuelta, luego de caer por 2-1 en la ida. Sin embargo, el resultado obtenido en el segundo encuentro le permitió clasificar a la primera final internacional de su historia.

Cuando el árbitro pitó el final del partido, los hinchas saltaron al terreno de juego para celebrar junto a los jugadores, quienes se acercaron a compartir el histórico momento con los suyos.

Ahora, SC Freiburg deberá enfrentar a Aston Villa en la final de la UEFA Europa League, la que se disputará el próximo miércoles 20 de mayo en el Tüpraş Stadyumu.