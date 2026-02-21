Cardenal Chomali da su opinión sobre los therians: “Los jóvenes están solos, los hemos abandonado”

Durante las últimas semanas, el término “therian” se ha hecho viral en redes sociales y en Chile también, luego de que se divisaran por distintas zonas del país a jóvenes siguiendo esta tendencia.

Los therian se definen a sí mismos como personas que se identifican con animales, tanto de forma espiritual como psicológica. Utilizan máscaras y accesorios para imitar a distintas especies.

Ante ello, es que el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali, se pronunció sobre el fenómeno que ha generado debate en redes sociales.

“Detrás de los Therians hay un desencanto de lo humano, de la sociedad frívola e individualista que segrega, no da esperanza ni presenta grandes ideales“, partió señalando en su cuenta de X.

La figura eclesiástica ahondó aún más sobre la identificación de jóvenes como animales y mencionó que “veo en esta moda como un grito desesperado de amor, cariño y consideración“.

Por último, el cardenal Chomali manifestó que “los jóvenes están solos, los hemos abandonado. ¡Así es!“, concluyó en su publicación.