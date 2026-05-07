Aíslan a dos chilenos que subieron al crucero que sufre brote de hantavirus en el Atlántico

El Ministerio de Salud (Minsal) instruyó el aislamiento preventivo de dos ciudadanos chilenos que formaban parte de la expedición del crucero holandés MV Hondius.

La medida responde a un brote de hantavirus detectado al interior de la nave, que ha encendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la posibilidad de una rara transmisión entre personas.

Situación de los pasajeros chilenos

Las dos personas de nacionalidad chilena subieron al buque en medio de su trayecto. Según el reporte oficial:

Estado de salud: Ambos se encuentran sanos y no presentan síntomas atribuibles al virus.

Ambos se encuentran sanos y no presentan síntomas atribuibles al virus. Protocolo: Se les está realizando un seguimiento epidemiológico estricto que incluye testeos para descartar la presencia del virus.

Se les está realizando un seguimiento epidemiológico estricto que incluye testeos para descartar la presencia del virus. Privacidad: El Minsal recordó que, por Ley de Derechos y Deberes del Paciente, no se entregará información personal o la identidad de los afectados.

El brote en el MV Hondius

La OMS investiga la situación del buque, que zarpó de Ushuaia, Argentina, el pasado 1 de abril con 147 personas a bordo. El crucero realizó una ruta por regiones remotas como la Antártida, Georgia del Sur y Santa Elena antes de notificar la emergencia.

Cronología de la crisis: El 2 de mayo se notificaron oficialmente casos de enfermedad respiratoria aguda grave. Ese mismo día, pruebas en Sudáfrica confirmaron hantavirus en un paciente en cuidados intensivos.

El 2 de mayo se notificaron oficialmente casos de enfermedad respiratoria aguda grave. Ese mismo día, pruebas en Sudáfrica confirmaron hantavirus en un paciente en cuidados intensivos. Balance de víctimas: Hasta este jueves se han identificado ocho casos (cinco confirmados y tres sospechosos) y tres fallecimientos desde el inicio del viaje.

Hasta este jueves se han identificado (cinco confirmados y tres sospechosos) y desde el inicio del viaje. Evaluación de riesgo: Pese a la gravedad de los casos a bordo, la OMS estima que el riesgo para el público general es bajo y no recomienda aplicar restricciones de viaje.

El Ministerio de Salud e comprometió a mantener informada a la ciudadanía ante cualquier novedad relevante sobre la evolución de los compatriotas bajo vigilancia.