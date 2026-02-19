¿Qué hacer si mi hijo se identifica como un “Therian”? Experta recomienda cómo se debería reaccionar / Getty Images

Durante las últimas semanas se dio a conocer un nuevo fenómeno entre los más jóvenes: los “Therian”. En países como Argentina se viralizaron diversos registros de esta nueva identidad y en Chile ya se han divisado algunas personas utilizando máscaras de animales.

Los Therian se definen a sí mismos como personas que se identifican con animales, tanto de forma espiritual como psicológica. De hecho, visten con máscaras y accesorios para imitar a diferentes especies como, por ejemplo, perros, gatos, zorros, entre otros.

Ante la nueva tendencia que ha surgido en redes sociales, es que expertos han entregado su punto de vista sobre este tipo de identidad.

“No es un problema en sí”

Jennifer Conejero, psicóloga infantojuvenil de la Clínica Santa María, explicó la nueva tendencia de los therians. “En sí no es un problema porque la necesidad de identificarse con un grupo o un estilo ha estado presente hace mucho tiempo dentro de los adolescentes“, partió señalando.

No obstante, advirtió que “el punto es cuando se pierde la noción de la realidad, cuando se hace daño a otros o a sí mismo por tomar estos atributos".

La especialista recomendó “estar atento a lo que están eligiendo los adolescentes, cuánto creen o se identifican realmente en esa situación”.

“Porque también hay que entender que las redes sociales influyen en el desarrollo de la identidad y muchas veces tomar estas características, publicarlas, tiene que ver con una necesidad de darse a conocer o de sentir aprobación por los pares y diferenciarse de los adultos o de otros grupos de jóvenes también”, concluyó.