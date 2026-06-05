Feria laboral ofrecerá más de 2.500 empleos en Santiago: revisa cuándo y dónde se realizará

En caso de que, por uno u otro motivo, estés sin trabajo, esta puede ser una gran oportunidad para encontrar una fuente laboral.

Más de 2.500 vacantes laborales estarán disponibles en la primera Feria de Empleabilidad “Conecta +Trabajo Centro Sur”, iniciativa impulsada por las municipalidades de Providencia, Santiago, Independencia, San Miguel, San Joaquín y Estación Central.

El encuentro contará con la participación de 56 empresas y busca acercar oportunidades de empleo a vecinos y vecinas de distintas comunas, mediante una articulación público-privada enfocada en la empleabilidad y el desarrollo económico local.

¿Cuándo y dónde se realizará la feria laboral?

La actividad se realizará de manera presencial el jueves 11 de junio, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en Espacio Urbano, ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera 6150, en la comuna de San Miguel.

La feria marcará además el debut de la Red Territorial “Red Conecta Centro Sur”, alianza creada en 2026 bajo el convenio Fortalecimiento OMIL, impulsado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Entre los rubros disponibles habrá ofertas en salud, comercio, retail, logística, transporte, cargos administrativos, gastronomía, tecnologías de la información, servicios técnicos y seguridad.

El proceso de postulación se realizará de forma directa, es decir, aquellas personas que asistan a la feria podrán recorrer los stand de las empresas, conocer las ofertas disponibles y entregar sus antecedentes para participar en los respectivos procesos de selección.