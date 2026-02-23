;

Aumentan a 10 los fallecidos por explosión de camión en Renca: 11 personas continúan hospitalizadas

La autoridad sanitaria informó el nuevo deceso y detalló que siete pacientes siguen en riesgo vital, mientras cuatro permanecen en cuidados intermedios.

Martín Neut

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó este lunes 23 de febrero, con corte a las 18:00 horas, un nuevo fallecimiento producto de la explosión del camión de gas registrada el jueves pasado en Renca.

Según detalló el organismo, la víctima se encontraba internada en la Mutual de Seguridad y murió debido a la gravedad de sus lesiones.

Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas”, señala el comunicado, junto con expresar que “acompañamos en este difícil momento a su familia, seres queridos y cercanos”.

Con este deceso, la cifra total de víctimas fatales asciende a 10 personas.

11 pacientes continúan hospitalizados

En cuanto a la evolución de los heridos, la autoridad sanitaria indicó que 11 pacientes continúan hospitalizados en la red pública y privada.

De ellos, siete se mantienen “estables dentro de su gravedad”, aunque aún en riesgo vital, mientras que cuatro permanecen en cuidados intermedios.

Actualmente, los pacientes están distribuidos entre la Mutual de Seguridad, el Hospital del Trabajador (ACHS), la Clínica Indisa y el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública (ex Posta Central).

