Hombre es baleado por cinco sujetos en Recoleta: recibió al menos 6 disparos antes de morir
Transeúntes intentaron socorrerlo mientras Carabineros y SAMU confirmaban su fallecimiento en el lugar.
Un hombre joven falleció este lunes tras recibir múltiples disparos mientras caminaba por el puente San Antonio, en la intersección con Santa María, en la comuna de Recoleta.
Según testigos, cinco sujetos lo abordaron y le dispararon al menos seis veces a la víctima, que sería extranjero y tendría 37 años, antes de escapar en un automóvil negro por la avenida Bellavista.
Pese al intento de auxilio de transeúntes y la rápida llegada de personal de SAMU, la víctima murió en el lugar.
Carabineros y seguridad municipal mantienen resguardada la zona mientras se desarrolla la investigación por este homicidio, que ocurre en un área cercana al límite con Santiago y ha generado alarma entre vecinos.
