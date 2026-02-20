¿Qué hacer en Santiago este sábado 21 y domingo 22 de febrero? Revisa los mejores panoramas para el fin de semana

Santiago se prepara para un fin de semana cargado de actividades este sábado 21 y domingo 22 de febrero. Con el foco puesto en el deporte, la vida sana y la cultura, la capital ofrece una variada cartelera.

Revisa a continuación los mejores panoramas sin salir de la Región Metropolitana.

Ver Kill Bill tal como Quentin Tarantino la concibió originalmente

Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la sangrienta versión que Quentin Tarantino siempre soñó para una de sus mejores obras ya llegó a salas de cine en Chile.

La novedad es que se trata de una edición especial que unifica los dos volúmenes originales en una sola pieza cinematográfica, eliminando la división comercial que llegó en 2003 y 2004. El otro punto clave es que la famosa secuencia de combate en la Casa de las Hojas Azules totalmente a color.

Hay que tener tiempo e ir con un cojín: la aventura de protagonizada por Uma Thurman se extiende por 276 minutos, vale decir más de cuatro horas y media de acción que solo es interrumpida por una pausa de 15 minutos, justo en medio.

Recorrer la historia del cine chileno

El Centro Cultural La Moneda y la Cineteca Nacional inauguraron Cine en Chile: Historia(s) en movimiento, la exposición más grande realizada sobre la cinematografía nacional. La muestra celebra los 20 años de ambas instituciones con más de 500 piezas, incluyendo películas, fotografías, afiches y objetos patrimoniales inéditos.

La actividad es gratuita y estará disponible hasta el 31 de mayo en las salas Andes y Pacífico (Nivel -3). El recorrido cronológico abarca desde los orígenes del cine hasta producciones actuales. Funciona de martes a domingo, entre las 10:15 y 18:00 horas, requiriendo previa reserva de ticket diario.

Deportes + música en Las Condes

Decathlon realizará una activación deportiva gratuita este domingo 22 de febrero en la Ciclorecreovía de Las Condes (Tajamar con Andrés Bello). El evento, que se desarrollará entre las 09:00 y 12:00 horas, ofrecerá clases de Social Run, Cardio Dance y Power Fit.

La jornada es la antesala de Lollapalooza Chile 2026 y sorteará un pase doble general para los tres días del festival entre los asistentes. La actividad tiene un aforo limitado de 600 personas y requiere inscripción previa en el sitio web de la marca. El circuito concluirá el 8 de marzo en Providencia.

Creatividad en el Parque Forestal

El Parque Forestal se convertirá en el epicentro del diseño independiente con una nueva edición de Crisis Creativa. El evento gratuito se instalará en el frontis del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) este sábado 21 y domingo 22 de febrero, ofreciendo una alternativa cultural al aire libre desde las 17:00 horas.

La instancia contará con una variada feria de oficios y vestuario, acompañada de stands de cerveza artesanal y una jornada de dibujo libre. Además, la música en vivo estará presente durante ambos días con las presentaciones de artistas como Extraños En La Noche, Pasado Incierto y Andrea Paz, entre otros.

Dinosaurios en La Florida

La exhibición inmersiva Jurassic World: The Experience entra en sus últimas semanas de funcionamiento en el Mall Cenco Florida. La muestra invita a recorrer escenas inspiradas en la saga, incluyendo el traslado a Isla Nublar, la interacción con dinosaurios bebé y el pabellón de depredadores.

El montaje se presentará de martes a domingo hasta el próximo 1 de marzo. Las entradas están a la venta a través de Puntoticket, con precios que van desde los $16.900 hasta los $18.900 (más cargo por servicio). El acceso para niños se cobra a partir de los 3 años.

Teatro en Cerro Navia

El ciclo de Teatro Familiar de Verano, organizado por el Gobierno de Santiago, llega este sábado 21 de febrero a la comuna de Cerro Navia. La compañía Teatro de la Poesía presentará la obra Astronauta marinero del universo.

La función se realizará a las 18:00 horas en el Centro Cultural Violeta Parra, ubicado en Avenida Mapocho 7360. La cartelera completa del ciclo está disponible en el sitio corporacionrm.cl, y las reservas deben gestionarse directamente con el municipio anfitrión.

Un pedazo de Japón en la capital

El Jardín Japonés, ubicado en el sector de Pedro de Valdivia Norte del Parque Metropolitano (Cerro San Cristóbal), se mantiene como una opción de paseo gratuito para este fin de semana. El espacio, diseñado bajo la filosofía del paisajismo asiático, cuenta con estanques, puentes de madera, caídas de agua y vegetación típica como bambúes y arces japónicos.

El recinto funciona de martes a domingo, entre las 09:00 y las 18:00 horas. El acceso más cercano es a través de la entrada de Pedro de Valdivia Norte, conectando con la estación de Metro Pedro de Valdivia (L1). Es importante considerar que, por tratarse de un área destinada a la contemplación, no se permite el ingreso con mascotas.

El último ensayo de un comediante de Viña 2026

El comediante venezolano Esteban Düch presente su “último ensayo” antes de debutar en el Festival de Viña del Mar. El espectáculo se llevará a cabo este sábado 21 de febrero en el Centro Cultural San Ginés.

El show tiene una duración de 90 minutos y está calificado para todo espectador. Las entradas para esta función están disponibles únicamente a través del sistema Ticketmaster desde los $13.440.

Festival Tianfu en dos comunas de la capital

El Festival Tianfu se presenta simultáneamente en las comunas de Puente Alto y La Reina, ofreciendo una experiencia de luces y espectáculos tradicionales de la cultura china. Ambas sedes funcionan de martes a domingo y las entradas están a la venta a través de Puntoticket.

Sedes y horarios:

Puente Alto: Ubicado en el Pueblito de Las Vizcachas , con temática de “Bosque Fantástico”. Abre desde las 18:00 horas . Las entradas cuestan $11.500 para adultos y $9.200 para niños (4 a 12 años) y adultos mayores.

Ubicado en el , con temática de “Bosque Fantástico”. Abre desde las . Las entradas cuestan para adultos y para niños (4 a 12 años) y adultos mayores. La Reina: Situado en el Parque Padre Hurtado, con enfoque en la cultura milenaria. Abre desde las 19:00 horas. Los tickets tienen un valor de $13.800 para adultos y $11.500 para niños (4 a 13 años).

Cine al aire libre en Providencia

La Municipalidad de Providencia continúa con su ciclo de cine al aire libre en los parques y plazas de la comuna. Para este sábado 21 de febrero, la programación contempla la exhibición de la comedia romántica argentina Papá x Dos, cinta protagonizada por Benjamín Vicuña y Celeste Cid.

La función gratuita se llevará a cabo en la Plaza Patricio Aylwin a partir de las 19:30 horas. Además de la proyección, la jornada contará con foodtrucks y entrega de cabritas sin costo para los asistentes.