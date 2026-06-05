Alcalde Desbordes por forcejeo entre guardias y carabineros en Santiago: “Lo bueno es que ambos tenían cámara corporal”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió al conflicto protagonizado por un grupo de funcionarios de seguridad municipal con efectivos de Carabineros en pleno centro de la comuna.

Cabe recordar que el hecho ocurrió la noche del miércoles en el sector de Puente con Santo Domingo, cuando un uniformado intentó controlar a uno de los inspectores, pero este se negó a identificarse, lo que derivó en un forcejeo entre todos.

Al respecto, la autoridad comunal sostuvo que “es un hecho aislado, nosotros trabajamos en conjunto con Carabineros y nuestros guardias de seguridad permanentemente”.

“Hay dos versiones”

“Se está investigando, porque hay dos versiones. Lo bueno es que los dos tienen cámara corporal, por lo tanto, va a ser muy sencillo determinar qué es exactamente lo que pasó”, añadió.

Consultado por el funcionario que se negó a identificarse, Mario Desbordes evitó profundizar en el caso y se limitó a señalar que “él tiene una versión de lo que pasa antes, que genera la discusión ahora”.