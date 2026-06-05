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Ivo Basay confirma drástica medida por el pésimo momento que vive Rangers en la Primera B

El “Hueso” tomó una decisión clave con el plantel talquino de cara al receso que tendrá el campeonato.

Daniel Ramírez

@rangersdetalca.cl

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Rangers está por cerrar un primer semestre para el olvido. El conjunto talquino aún no conoce de triunfos en la Liga de Ascenso 2026 y ocupa el último lugar de la tabla con apenas tres unidades luego de 14 fechas disputadas.

Consciente del complejo momento que vive su equipo, Ivo Basay anunció una drástica medida con miras al receso que tendrá la Primera B desde la próxima semana.

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En conferencia de prensa, el DT de los rojinegros confirmó que sus jugadores no tendrán vacaciones y que los va a “encerrar” para llevar a cabo una intensa intertemporada durante la pausa del campeonato.

"El parón le va a hacer muy bien al plantel. Haremos una intertemporada donde los vamos a encerrar y vamos a tratar de incrementar los niveles", señaló el “Hueso” en la antesala del partido contra Deportes Santa Cruz por la fecha 15 del torneo.

“Esto es obligatorio. No hay vacaciones, no hay nada. Se va a parar el fútbol una semana, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos que sacarle rendimiento al plantel”, sostuvo el técnico nacional.

Por último, Ivo Basay remarcó: “Nosotros tenemos que hacer esto obligatoriamente para enfrentar todo lo que viene después y tratar de llegar en óptimas condiciones a la segunda rueda del campeonato, que va a ser lo más importante para Rangers”.

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