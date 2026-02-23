José Antonio Kast nombra a Christian Bolívar como subsecretario de las Fuerzas Armadas

El presidente electo José Antonio Kast completó la nómina de subsecretarios de su futuro gobierno tras confirmar a Christian Bolívar como subsecretario de las Fuerzas Armadas.

El anuncio fue realizado hace pocos minutos por la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Bolívar es general en retiro del Ejército y se desempeñó como director de Seguridad Pública en la Municipalidad de Las Condes. Su nombramiento era el único pendiente dentro de la lista de 40 subsecretarios presentada el pasado 7 de febrero.

AHORA: Desde la OPE confirman al general (r) del Ejército, Christian Bolívar, como subsecretario de Fuerzas Armadas. También se ha desempeñado como director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Las Condes @adnradiochile pic.twitter.com/PdkzmSzvuP — Diana Copa (@copadiana) February 23, 2026

En la misma jornada, también se confirmó al vicealmirante en retiro Alberto Soto como Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte.

Ambos cargos recaen en exuniformados y se producen en medio del énfasis del próximo Ejecutivo en materias de seguridad y defensa.

Con esta definición se cierra la etapa de subsecretarías, mientras continúan pendientes designaciones como embajadores, seremis y delegados regionales.