;

José Antonio Kast nombra a Christian Bolívar como subsecretario de las Fuerzas Armadas

Con Bolívar se completa la nómina de subsecretarías del próximo gobierno. Además, se confirmó al vicealmirante en retiro Alberto Soto como comisionado presidencial para la macrozona norte.

Martín Neut

Diana Copa

Bolivar - Soto

Bolivar - Soto

El presidente electo José Antonio Kast completó la nómina de subsecretarios de su futuro gobierno tras confirmar a Christian Bolívar como subsecretario de las Fuerzas Armadas.

El anuncio fue realizado hace pocos minutos por la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Revisa también:

ADN

Bolívar es general en retiro del Ejército y se desempeñó como director de Seguridad Pública en la Municipalidad de Las Condes. Su nombramiento era el único pendiente dentro de la lista de 40 subsecretarios presentada el pasado 7 de febrero.

En la misma jornada, también se confirmó al vicealmirante en retiro Alberto Soto como Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte.

Ambos cargos recaen en exuniformados y se producen en medio del énfasis del próximo Ejecutivo en materias de seguridad y defensa.

Con esta definición se cierra la etapa de subsecretarías, mientras continúan pendientes designaciones como embajadores, seremis y delegados regionales.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad