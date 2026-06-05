Chile define la sede y horario para su amistoso ante Congo: decisión final

El amistoso entre la selección chilena y la República Democrática del Congo, válido por la fecha FIFA de junio, ya tiene sede y programación confirmada.

Según información de ADN Deportes, el compromiso entre La Roja y el seleccionado africano se jugará finalmente el próximo martes 9 de junio a las 14:00 horas de Chile en Orleans, Francia.

El cambio de escenario se produjo después de que La Línea de la Concepción, en Cádiz, no autorizara el encuentro en el municipio español por razones de “prudencia sanitaria” vinculadas al brote de ébola declarado en el país africano.

El plantel de Congo llegó este viernes a Málaga procedente de Bélgica para continuar su preparación, mientras Chile permanece concentrado en Portugal, donde este sábado enfrentará al combinado local en el Estadio do Jamor, en Oeiras.

Noticia en desarrollo.