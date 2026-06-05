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“Le he dicho: ‘mi amorcito, yo puedo juntar la plata y hacerte una lipo’, pero ella no quiere”

“A mí lo que me importa es su corazón, sus sentimientos y su alma”, admitió el joven.

Javier Méndez

“Le he dicho: ‘mi amorcito, yo puedo juntar la plata y hacerte una lipo’, pero ella no quiere”

Algunos le dijeron que era uno de los últimos románticos; otros criticaron el comentario, mientras que un grupo simplemente se rio.

Rusiesen, “influencer” que pertenece al rincón más freak del internet chileno, abrió su corazón en una reciente entrevista con el canal de YouTube Iván Martínez TV.

En concreto, el hijo de Miguel Devia, “Papi Micky”, abordó su relación amorosa con Monse, mujer que conquistó su corazón hace cuatro años. Ahí aprovechó para enfrentar las críticas y troleos constantes al vínculo.

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Asimismo, aprovechó de desclasificar el detrás de escena de un meme que ha circulado por mucho tiempo en internet: aquel donde su padre lo reta por WhatsApp por, supuestamente, vender su parlante. “Vale 150 lucas, Matías”, se escucha en el registro.

Ahora admitió que la idea de eso último fue de su amada. “Por culpa mía, ahora me molestan”, admitió ella, afirmando que no se siente orgullosa. “Hoy en día me molestan a mí (con) ‘son 150 kilos, Matías’”, soltó.

Luego, el cantante callejero soltó la frase para el bronce: “Yo le he dicho: ‘mi amorcito, yo puedo juntar la plata y hacerte una lipo’, pero ella no quiero, yo no quiero”, se sinceró el joven.

“Yo le digo: ‘a mí me gusta tu cuerpo, me gusta todo de ti. No me importa si tienes pestañas, si tienes uñas, si tienes o no pelo. Yo te amo tal y como eres“, continuó.

“En este caso no me importa lo que ella sea, a mí lo que me importa es su corazón, sus sentimientos y su alma. Yo la amo del alma, no del corazón”, admitió junto a una especie de pantano en el Pueblito de Las Vizcachas.

Revisa el video completo a continuación:

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