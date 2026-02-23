Michael Phelps, ex nadador del equipo de los Estados Unidos, se retiró en el año 2016 luego de los Juegos Olímpicos de Río. Su carrera profesional estuvo marcada por las medallas olímpicas y sus récords.

El “Tiburón de Baltimore” ganó 23 preseas de oro, siendo el deportista que más preseas ha tenido a lo largo de la historia en la “cita de los anillos”.

Recientemente, el exatleta de 40 años se abrió en una conversación en Whoop Podcast, donde comentó su lucha contra la depresión, recordando el sufrimiento que vivió a lo largo de su carrera.

“Me miraba en el espejo y veía a alguien con gafas y un gorro, no a una persona con barba, coleta y las canas que van apareciendo. Es decir, que no veía a alguien con emociones. Me veía como el tío que ganó unos cuantos oros y rompió unos cuantos récords del mundo, nunca me vi como un ser humano”, confesó el norteamericano.

“No quiero que mis hijos naden, no quiero que sufran lo que yo pasé durante más de 20 años con el equipo de los Estados Unidos (...) Ahora me gusta cómo soy”, declaró Michael Phelps.

Por otro lado, el mejor nadador de la historia transparentó que comparte un chat privado con otros famosos que también padecen de estrés o depresión. Dentro de este grupo está la estrella de Hollywood Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca”.

“Podemos escribirnos sea la hora que sea. He aprendido que no estar bien está bien, porque mi viaje con la salud mental nunca se acaba, pero cuidarse es una victoria”, expresó Michael Phelps.