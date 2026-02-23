;

VIDEO. La dura confesión de Michael Phelps: “No quiero que mis hijos sufran lo que yo pasé durante más de 20 años con el equipo de los EE.UU”

El exnadador olímpico repasó su trayectoria como atleta, definiéndola como un episodio oscuro de su vida pese a la exitosa carrera que tuvo.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Lintao Zhang

Michael Phelps, ex nadador del equipo de los Estados Unidos, se retiró en el año 2016 luego de los Juegos Olímpicos de Río. Su carrera profesional estuvo marcada por las medallas olímpicas y sus récords.

El “Tiburón de Baltimore” ganó 23 preseas de oro, siendo el deportista que más preseas ha tenido a lo largo de la historia en la “cita de los anillos”.

Revisa también:

ADN

Recientemente, el exatleta de 40 años se abrió en una conversación en Whoop Podcast, donde comentó su lucha contra la depresión, recordando el sufrimiento que vivió a lo largo de su carrera.

“Me miraba en el espejo y veía a alguien con gafas y un gorro, no a una persona con barba, coleta y las canas que van apareciendo. Es decir, que no veía a alguien con emociones. Me veía como el tío que ganó unos cuantos oros y rompió unos cuantos récords del mundo, nunca me vi como un ser humano”, confesó el norteamericano.

No quiero que mis hijos naden, no quiero que sufran lo que yo pasé durante más de 20 años con el equipo de los Estados Unidos (...) Ahora me gusta cómo soy”, declaró Michael Phelps.

Por otro lado, el mejor nadador de la historia transparentó que comparte un chat privado con otros famosos que también padecen de estrés o depresión. Dentro de este grupo está la estrella de Hollywood Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca”.

“Podemos escribirnos sea la hora que sea. He aprendido que no estar bien está bien, porque mi viaje con la salud mental nunca se acaba, pero cuidarse es una victoria”, expresó Michael Phelps.

Revisa las declaraciones de Michael Phelps

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad