Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 concluyeron dejando un legado de hazañas deportivas y momentos de profunda carga emocional. La cita italiana, que se extendió por más de dos semanas, consolidó a nuevas figuras y brindó cierres épicos a trayectorias legendarias en el hielo y la nieve.

Entre los hitos más comentados destaca la actuación de Alysa Liu, quien volvió del retiro y tras 24 años, le dio una medalla de oro a Estados Unidos en patinaje artístico.

El desgarrador accidente de Lindsey Vonn

La historia olímpica de la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se suponía que sería una historia de redención. Salió del retiro a los 41 años, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda días antes de la competición y estaba lista para conquistar el descenso. Sin embargo, se enganchó en una puerta a los 13 segundos de empezar la carrera, lo que provocó un terrible accidente en Cortina d’Ampezzo.

Después de recibir tratamiento durante aproximadamente una semana en Italia por una fractura compleja de tibia, Vonn voló de regreso a los EE. UU. Allí se sometió al menos a cuatro cirugías.

Sus esquís no se soltaron durante el accidente, lo que generó problemas de seguridad en el circuito de esquí.

La alegría de Alysa Liu

Alysa Liu le dio a Estados Unidos su primera medalla de oro en patinaje artístico femenino en 24 años con un patinaje libre lleno de alegría y casi impecable.

La joven de 20 años se había alejado del patinaje antes de encontrar el camino de regreso y se encontró a sí misma en el proceso.

“Creo que mi historia es más importante que cualquier otra cosa para mí”, dijo Liu, “y eso es lo que atesoraré. Este viaje ha sido increíble y mi vida ha sido simplemente... no tengo quejas”.

Casco homenaje de un atelta ucraniano

Al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych se le prohibió competir cuando se negó a usar un casco que honraba a más de 20 atletas y entrenadores muertos en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El Comité Olímpico Internacional declaró que usar el casco infringiría las normas que prohíben hacer declaraciones en el campo de juego. El COI le pidió a Heraskevych que usara un casco diferente en las carreras. Le ofreció concesiones, como usar un brazalete negro o permitirle exhibir el casco una vez fuera de la pista.

“Creo profundamente que la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton y el COI comprenden que no estoy infringiendo ninguna norma”, dijo Heraskevych. “Además, diría que es doloroso que parezca discriminación, ya que muchos atletas ya se expresaban”.

La primera medalla de los Juegos de Invierno de Sudamérica

Mientras Brasil se deleitaba con el Carnaval, el corredor de esquí alpino Lucas Pinheiro Braathen le dio al país otra razón para celebrar: una medalla de oro olímpica en eslalon gigante.

Fue la primera medalla en los Juegos de Invierno para cualquier país de Sudamérica.

“He intentado una y otra vez expresar con palabras lo que siento”, dijo Pinheiro Braathen. “Pero es simplemente imposible”.

La conmoción de Eileen Gu

La esquiadora olímpica de estilo libre Eileen Gu recibió la noticia del fallecimiento de su abuela poco después de ganar la medalla de oro en la final femenina de halfpipe de esquí de estilo libre.

La deportista fue una de las más visibles, transformandose en la esquiadora de estilo libre con más medalladas olímpicas, esto además de su historia personal que ha sido muy visualizada, al ser una personas nacida en Estados Unidos pero que decidió representar a China.