Usain Bolt, ganador de ocho medallas de oro en Juegos Olímpicos y dueño de los récords de los 100 y 200 metros, se retiró del atletismo en 2017, no obstante, con su paso por el fútbol en 2018, el jamaicano dejó la puerta abierta a incursionar en otros deportes.

En esta misma línea, el considerado mejor velocista de la historia reveló que planea volver al alto rendimiento, pero esta vez no es la pista de atletismo.

En una reciente conversa con la revista estadounidense Esquire, Bolt dejó abierta la posibilidad de competir en el críquet de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La última vez que se jugó críquet en los Juegos Olímpicos fue en París 1900. En esa edición solo se disputó un partido, entre Gran Bretaña y Francia, y el equipo británico se quedó con la medalla de oro. Desde entonces, esta disciplina no volvió a formar parte del programa olímpico, hasta ahora, ya que fue incluida en Los Ángeles 2028.

“No he jugado críquet en un largo tiempo. Pero si me llaman, estaré listo”, señaló el exatleta de casi 39 años, en declaraciones que ya dieron la vuelta al mundo.