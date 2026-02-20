Casi queda ciega: el impactante accidente en el patinaje de velocidad que conmocionó a los Juegos Olímpicos de Invierno / DeFodi Images

Un momento de máxima tensión se vivió este viernes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina durante la disputa de los cuartos de final de los 1.500 metros de patinaje de velocidad en pista corta (short-track). La patinadora polaca Kamila Sellier fue víctima de un accidente calificado como escalofriante, tras sufrir un profundo corte en el rostro provocado por la cuchilla del patín de una rival.

El incidente ocurrió cuando Sellier, de 25 años, perdió la estabilidad en una de las curvas del circuito y se deslizó por el hielo. En la caída, una de las competidoras levantó involuntariamente su patín, impactando directamente la cara de la polaca. Según los informes desde el recinto olímpico, la herida se localizó en la zona cercana al ojo izquierdo, lo que generó alarma inmediata entre los asistentes y el cuerpo técnico.

La competencia fue interrumpida de inmediato para permitir el ingreso de los servicios de emergencia. Tras recibir las primeras atenciones sobre la pista, Sellier tuvo que ser evacuada en camilla para ser trasladada a un centro asistencial y evaluar la gravedad de la lesión cutánea.

En términos deportivos, la carrera se reanudó minutos después de la evacuación de la atleta. Los jueces del evento analizaron las imágenes del choque y determinaron la responsabilidad de la estadounidense Kristen Santos-Griswold, quien fue considerada la causante de la caída inicial y, por consecuencia, resultó descalificada de la prueba.

Este accidente vuelve a poner de relieve la peligrosidad de esta disciplina, donde las altas velocidades y el roce constante entre competidores, sumado al filo de las láminas, representan un riesgo latente. Por ahora, la delegación polaca no ha entregado un parte médico definitivo, aunque se confirmó que la deportista quedó fuera de la competencia debido a la magnitud del impacto.

