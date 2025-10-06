“No puedes controlar los resultados de taquilla”: Dwayne Johnson recibe un duro golpe por el poco apoyo a una de sus películas más especiales

Desde hace ya unos años que Dwayne Johnson es uno de los actores más populares y solicitados en la industria cinematográfica, con una interesante trayectoria que pareciera tener mucho más por delante.

El exluchador ha protagonizado grandes éxitos, pero actualmente atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su carrera como intérprete.

Y es que recientemente se estrenó una película muy especial para la cual realizó un trabajo dedicado y alejándose de aquellos roles que siempre ha interpretado.

Se trata de The Smashing Machine, una biopic sobre Mark Kerr que lo llevó más allá de su zona de confort. Y si bien él mismo reconoció que “estaba muy asustado”, asegura que fue un lindo desafío que lo motiva a expandir su faceta.

Sin embargo, el filme no logró convencer al público y en su primer fin de semana de estreno recaudó $5.9 millones de dólares en los cines estadounidenses y superando apenas los $6 millones a nivel global.

Estamos hablando de la cifra más baja que ha conseguido en una apertura dentro de su trayectoria en Hollywood. Pero lejos de lamentarse, el actor decidió mirar el resultado con filosofía y gratitud.

A través de una publicación en Instagram, Johnson se refirió al desempeño de la cinta y dejó claro que, aunque el resultado en taquilla no haya sido el esperado, su satisfacción personal está intacta.

“En nuestro mundo de contar historias, no puedes controlar los resultados de taquilla — pero lo que sí puedes controlar es tu actuación y tu compromiso de desaparecer por completo y trasladarte a otro lugar. Y siempre correré hacia esa oportunidad”, escribió.

Asimismo, expresó su agradecimiento por aquellos que han acudido a las salas a ver su nueva película que marca un hito en su trayectoia.

“Desde lo más profundo de mis huesos agradecidos, gracias a todos los que han visto The Smashing Machine”, expuso en su texto.

En su mensaje, el ‘La Roca’ también dedicó palabras a Benny Safdie, el director de la cinta y una de las figuras más elogiadas en el circuito de festivales.

“Fue un honor transformarme en este papel para mi director, Benny Safdie. Gracias hermano por creer en mí. La verdad es que esta película ha cambiado mi vida”, señaló.

Pese a que el público no respondió como se esperaba, The Smashing Machine parece haberle recordado a Dwayne algo más valioso que los números: su deseo de crecer como intérprete.