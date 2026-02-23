Sernac emite alerta por riesgo de incendio en 113 cargadores portátiles vendidos en Chile: instruyen suspender uso inmediatamente / Getty Images

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad tras detectar un posible riesgo de incendio en cargadores portátiles, LLC comercializados en el país.

Según informó la empresa, las Fuentes de Alimentación de Emergencia (Power Bank) presentan un defecto de fabricación que podría provocar el sobrecalentamiento de la batería de litio y eventualmente generar un incendio.

Se trata de artefactos de la marca Forza Technologies. En Chile, son 113 las unidades que permanecen en manos de consumidores, correspondientes a productos distribuidos entre mayo de 2025 y febrero de 2026. Hasta ahora no se han reportado incidentes.

Estos son los modelos afectados

Los modelos afectados son:

INC250077 – Fabricación enero 2025

– Fabricación enero 2025 INC250335 – Fabricación mayo 2025

– Fabricación mayo 2025 INC250527 – Fabricación agosto 2025

Ante esta situación, el Sernac instruyó suspender de inmediato el uso de los dispositivos y desconectarlos de cualquier fuente de energía u otros aparatos.

Además, señaló que las personas afectadas pueden contactar a la empresa vía correo electrónico para gestionar el reembolso o la restitución del producto.