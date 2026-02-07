Estos son todos los subsecretarios anunciados por José Antonio Kast para su Gobierno: ¿Qué función cumplirán? / Victor Huenante

Este fin de semana, José Antonio Kast presentó a los subsecretarios y delegados regionales que formarán parte de su gobierno.

El primer listado, compuesto por 39 personas, de 40, mantiene la línea del gabinete ministerial, priorizando nombres con un marcado sello técnico y de carácter independiente por sobre las militancias políticas tradicionales. Aún está pendiente Defensa.

Los elegidos serán los responsables de la gestión administrativa y de la ejecución de las políticas públicas de cada cartera, actuando como los principales colaboradores de los ministros y como el enlace operativo del Ejecutivo en la gestión de la administración.

Lista de subsecretarios de José Antonio Kast