Estos son todos los subsecretarios anunciados por José Antonio Kast para su Gobierno: ¿Qué función cumplirán?
El mandatario electo dio a conocer a las autoridades que tendrán un rol clave en la ejecución del programa y en el funcionamiento interno de las carteras. Revisa aquí los nombres.
Este fin de semana, José Antonio Kast presentó a los subsecretarios y delegados regionales que formarán parte de su gobierno.
El primer listado, compuesto por 39 personas, de 40, mantiene la línea del gabinete ministerial, priorizando nombres con un marcado sello técnico y de carácter independiente por sobre las militancias políticas tradicionales. Aún está pendiente Defensa.
Los elegidos serán los responsables de la gestión administrativa y de la ejecución de las políticas públicas de cada cartera, actuando como los principales colaboradores de los ministros y como el enlace operativo del Ejecutivo en la gestión de la administración.
Lista de subsecretarios de José Antonio Kast
- Interior: Máximo Pavez, abogado.
- Seguridad Pública: Carolina Lavín, abogada.
- Prevención del Delito: Eduardo Riquelme, abogado y doctor en Derecho.
- Desarrollo Regional (SUBDERE): Sebastián Figueroa, ingeniero comercial.
- Hacienda: Juan Pablo Rodríguez, abogado.
- Presupuestos (DIPRES): José Pablo Gómez, ingeniero civil de industrias.
- Relaciones Exteriores: Milenko Skoknic, cientista político.
- Relaciones Económicas Internacionales: José Luis Uriarte, abogado.
- Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES): Jorge Barrera, abogado.
- Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB): Emeterio Carrillo, técnico en administración.
- Educación: Daniel Rodríguez, geógrafo.
- Educación Parvularia: María Cristina Tupper, ingeniera comercial.
- Educación Superior: Fernanda Valdés, profesora de Educación General Básica y PhD en Humanidades.
- Justicia: Luis Alejandro Silva, abogado y doctor en Derecho.
- Derechos Humanos: Pablo Mira, abogado.
- Salud Pública: Paula Daza, médico cirujano y pediatra.
- Redes Asistenciales: Luis Castillo, médico cirujano.
- Trabajo: Francisco Orrego, abogado.
- Previsión Social: Pedro Pizarro, abogado.
- Obras Públicas: Lucas Palacios, ingeniero comercial.
- Vivienda y Urbanismo: Guillermo Rolando, ingeniero civil industrial.
- Economía y Empresas de Menor Tamaño: Karl Franz Koehler, abogado.
- Turismo: María Paz Lagos, periodista.
- Pesca: Osvaldo Urrutia, abogado y doctor en Derecho.
- Agricultura: Francesco Venezian, ingeniero agrónomo.
- Minería: Álvaro González, abogado.
- Transportes: Martín Mackenna, ingeniero comercial.
- Telecomunicaciones: Romina Garrido, abogada.
- Bienes Nacionales: Javier Peró, ingeniero civil.
- Energía: Hugo Briones, ingeniero civil electricista.
- Medio Ambiente: José Ignacio Vial, abogado.
- Deporte: Andrés Otero, periodista.
- Culturas: Carlos Lobos, abogado.
- Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda, arquitecto.
- Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Rafael Araos, médico cirujano e infectólogo.
- Mujer y Equidad de Género: Carolina Cuevas, ingeniera comercial.
- Servicios Sociales: Alejandro Fernández, abogado.
- Niñez: Marcelo Sánchez, ingeniero comercial.
- Evaluación Social: Gabriel Ugarte, ingeniero civil industrial.
- Defensa: pendiente.
