Estos son todos los subsecretarios anunciados por José Antonio Kast para su Gobierno: ¿Qué función cumplirán?

El mandatario electo dio a conocer a las autoridades que tendrán un rol clave en la ejecución del programa y en el funcionamiento interno de las carteras. Revisa aquí los nombres.

Estos son todos los subsecretarios anunciados por José Antonio Kast para su Gobierno: ¿Qué función cumplirán?

/ Victor Huenante

Este fin de semana, José Antonio Kast presentó a los subsecretarios y delegados regionales que formarán parte de su gobierno.

El primer listado, compuesto por 39 personas, de 40, mantiene la línea del gabinete ministerial, priorizando nombres con un marcado sello técnico y de carácter independiente por sobre las militancias políticas tradicionales. Aún está pendiente Defensa.

Los elegidos serán los responsables de la gestión administrativa y de la ejecución de las políticas públicas de cada cartera, actuando como los principales colaboradores de los ministros y como el enlace operativo del Ejecutivo en la gestión de la administración.

Lista de subsecretarios de José Antonio Kast

  • Interior: Máximo Pavez, abogado.
  • Seguridad Pública: Carolina Lavín, abogada.
  • Prevención del Delito: Eduardo Riquelme, abogado y doctor en Derecho.
  • Desarrollo Regional (SUBDERE): Sebastián Figueroa, ingeniero comercial.
  • Hacienda: Juan Pablo Rodríguez, abogado.
  • Presupuestos (DIPRES): José Pablo Gómez, ingeniero civil de industrias.
  • Relaciones Exteriores: Milenko Skoknic, cientista político.
  • Relaciones Económicas Internacionales: José Luis Uriarte, abogado.
  • Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES): Jorge Barrera, abogado.
  • Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB): Emeterio Carrillo, técnico en administración.
  • Educación: Daniel Rodríguez, geógrafo.
  • Educación Parvularia: María Cristina Tupper, ingeniera comercial.
  • Educación Superior: Fernanda Valdés, profesora de Educación General Básica y PhD en Humanidades.
  • Justicia: Luis Alejandro Silva, abogado y doctor en Derecho.
  • Derechos Humanos: Pablo Mira, abogado.
  • Salud Pública: Paula Daza, médico cirujano y pediatra.
  • Redes Asistenciales: Luis Castillo, médico cirujano.
  • Trabajo: Francisco Orrego, abogado.
  • Previsión Social: Pedro Pizarro, abogado.
  • Obras Públicas: Lucas Palacios, ingeniero comercial.
  • Vivienda y Urbanismo: Guillermo Rolando, ingeniero civil industrial.
  • Economía y Empresas de Menor Tamaño: Karl Franz Koehler, abogado.
  • Turismo: María Paz Lagos, periodista.
  • Pesca: Osvaldo Urrutia, abogado y doctor en Derecho.
  • Agricultura: Francesco Venezian, ingeniero agrónomo.
  • Minería: Álvaro González, abogado.
  • Transportes: Martín Mackenna, ingeniero comercial.
  • Telecomunicaciones: Romina Garrido, abogada.
  • Bienes Nacionales: Javier Peró, ingeniero civil.
  • Energía: Hugo Briones, ingeniero civil electricista.
  • Medio Ambiente: José Ignacio Vial, abogado.
  • Deporte: Andrés Otero, periodista.
  • Culturas: Carlos Lobos, abogado.
  • Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda, arquitecto.
  • Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Rafael Araos, médico cirujano e infectólogo.
  • Mujer y Equidad de Género: Carolina Cuevas, ingeniera comercial.
  • Servicios Sociales: Alejandro Fernández, abogado.
  • Niñez: Marcelo Sánchez, ingeniero comercial.
  • Evaluación Social: Gabriel Ugarte, ingeniero civil industrial.
  • Defensa: pendiente.

