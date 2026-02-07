José Antonio Kast presenta a sus subsecretarios y delegados regionales: revisa aquí la lista completa / Agencia Uno

Este sábado, el Presidente electo, José Antonio Kast, dio a conocer los nombres de quienes integrarán las subsecretarías y delegaciones regionales en su inminente gobierno que se inicia en marzo.

La instancia, que ya se había postergado dos veces, tuvo lugar en el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, en la comuna de Las Condes, Santiago.

En cifras, son 40 cargos en subsecretarías y 16 en delegaciones.

Previamente, el pasado 20 de marzo, el mandatario ya había oficializado los integrantes que estarán en su gabinete.

Los subsecretarios del Gobierno de José Antonio Kast

Interior: Máximo Pavez, abogado.

Máximo Pavez, abogado. Desarrollo Regional (SUBDERE): Sebastián Figueroa, ingeniero comercial.

Sebastián Figueroa, ingeniero comercial. Hacienda: Juan Pablo Rodríguez, abogado.

Juan Pablo Rodríguez, abogado. DIPRES: José Pablo Gómez, ingeniero civil de industrias.

José Pablo Gómez, ingeniero civil de industrias. Justicia: Luis Alejandro Silva, abogado y doctor en Derecho.

Luis Alejandro Silva, abogado y doctor en Derecho. Derechos Humanos: Pablo Mira, abogado.

Pablo Mira, abogado. Educación: Daniel Rodríguez, geógrafo.

Daniel Rodríguez, geógrafo. Educación Parvularia: María Cristina Tupper, ingeniera comercial.

María Cristina Tupper, ingeniera comercial. Educación Superior: Fernanda Valdés, profesora de Educación General Básica y PhD en Humanidades.

Fernanda Valdés, profesora de Educación General Básica y PhD en Humanidades. Defensa: pendiente .

. Agricultura: Francesco Venezian, ingeniero agrónomo.

Francesco Venezian, ingeniero agrónomo. Bienes Nacionales: Javier Peró, ingeniero civil.

Javier Peró, ingeniero civil. Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Rafael Araos, médico cirujano e infectólogo.

Rafael Araos, médico cirujano e infectólogo. Cultura: Carlos Lobos, abogado.

Carlos Lobos, abogado. Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda, arquitecto.

Emilio de la Cerda, arquitecto. Deporte: Andrés Otero, periodista.

Andrés Otero, periodista. Servicios Sociales: Alejandro Fernández, abogado.

Alejandro Fernández, abogado. Niñez: Marcelo Sánchez, ingeniero comercial.

Marcelo Sánchez, ingeniero comercial. Evaluación Social: Gabriel Ugarte, ingeniero civil industrial.

Gabriel Ugarte, ingeniero civil industrial. Economía y Empresas de Menor Tamaño: Karl Franz Koehler, abogado.

Karl Franz Koehler, abogado. Turismo: María Paz Lagos, periodista.

María Paz Lagos, periodista. Pesca: Osvaldo Urrutia, abogado y doctor en Derecho.

Osvaldo Urrutia, abogado y doctor en Derecho. Energía: Hugo Briones, ingeniero civil electricista.

Hugo Briones, ingeniero civil electricista. Medio Ambiente: José Ignacio Vial, abogado.

José Ignacio Vial, abogado. Minería: Álvaro González, abogado.

Álvaro González, abogado. Seguridad Pública: Carolina Lavín.

Carolina Lavín. Prevención del Delito: Eduardo Riquelme.

Eduardo Riquelme. Relaciones Exteriores: Milenko Skoknic.

Milenko Skoknic. Relaciones Económicas Internacionales: José Luis Uriarte.

José Luis Uriarte. Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES): Jorge Barrera.

Jorge Barrera. Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB): Emeterio Carrillo.

Emeterio Carrillo. Salud Pública: Paula Daza.

Paula Daza. Redes Asistenciales: Luis Castillo.

Luis Castillo. Trabajo: Francisco Orrego.

Francisco Orrego. Previsión Social: Pedro Pizarro.

Pedro Pizarro. Obras Públicas: Lucas Palacios.

Lucas Palacios. Vivienda y Urbanismo: Guillermo Rolando.

Guillermo Rolando. Transportes: Martín Mackenna.

Martín Mackenna. Telecomunicaciones: Romina Garrido.

Romina Garrido. Mujer y Equidad de Género: Carolina Cuevas.

Los delegados del Gobierno de José Antonio Kast

Arica y Parinacota: Cristián Sayes, ingeniero comercial y MBA.

Cristián Sayes, ingeniero comercial y MBA. Tarapacá: Adriana Tapia, médico cirujano y exdirectora del Servicio de Salud Iquique.

Adriana Tapia, médico cirujano y exdirectora del Servicio de Salud Iquique. Antofagasta: Katherine López, administradora pública y exgobernadora provincial.

Katherine López, administradora pública y exgobernadora provincial. Atacama: Sofía Cid, ingeniera comercial y exdiputada.

Sofía Cid, ingeniera comercial y exdiputada. Coquimbo: Víctor Pino, ingeniero comercial y exdiputado.

Víctor Pino, ingeniero comercial y exdiputado. Valparaíso: Manuel Millones, magíster en Ciencias Políticas y consejero regional.

Manuel Millones, magíster en Ciencias Políticas y consejero regional. Metropolitana: Germán Codina, administrador público y exalcalde de Puente Alto.

Germán Codina, administrador público y exalcalde de Puente Alto. O’Higgins: Susana Pinto, ingeniera en Administración de Empresas y exjefa de gabinete regional.

Susana Pinto, ingeniera en Administración de Empresas y exjefa de gabinete regional. Maule: Juan Eduardo Prieto, ingeniero comercial y exintendente del Maule.

Juan Eduardo Prieto, ingeniero comercial y exintendente del Maule. Ñuble: Diego Sepúlveda, abogado y doctorando en Derecho Privado.

Diego Sepúlveda, abogado y doctorando en Derecho Privado. Biobío: Julio Anativia, abogado y exdirector regional de Conadi.

Julio Anativia, abogado y exdirector regional de Conadi. La Araucanía: Francisco Ljubetic, abogado y exfiscal regional.

Francisco Ljubetic, abogado y exfiscal regional. Los Ríos: Vicky Carrasco, asistente social y exconcejal de Valdivia.

Vicky Carrasco, asistente social y exconcejal de Valdivia. Los Lagos: Cristián Palma, médico psiquiatra y docente.

Cristián Palma, médico psiquiatra y docente. Aysén: Luz María Vicuña, abogada y exasesora jurídica del Gobierno Regional.

Luz María Vicuña, abogada y exasesora jurídica del Gobierno Regional. Magallanes: Ericka Farías, abogada y exgobernadora provincial.