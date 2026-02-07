José Antonio Kast presenta a sus subsecretarios y delegados regionales: revisa aquí la lista completa
Desde el Hotel Radisson Blu, el mandatario electo selló el diseño de su administración con los nombramientos que acompañarán al gabinete ministerial a partir de marzo.
Este sábado, el Presidente electo, José Antonio Kast, dio a conocer los nombres de quienes integrarán las subsecretarías y delegaciones regionales en su inminente gobierno que se inicia en marzo.
La instancia, que ya se había postergado dos veces, tuvo lugar en el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, en la comuna de Las Condes, Santiago.
En cifras, son 40 cargos en subsecretarías y 16 en delegaciones.
Previamente, el pasado 20 de marzo, el mandatario ya había oficializado los integrantes que estarán en su gabinete.
Los subsecretarios del Gobierno de José Antonio Kast
- Interior: Máximo Pavez, abogado.
- Desarrollo Regional (SUBDERE): Sebastián Figueroa, ingeniero comercial.
- Hacienda: Juan Pablo Rodríguez, abogado.
- DIPRES: José Pablo Gómez, ingeniero civil de industrias.
- Justicia: Luis Alejandro Silva, abogado y doctor en Derecho.
- Derechos Humanos: Pablo Mira, abogado.
- Educación: Daniel Rodríguez, geógrafo.
- Educación Parvularia: María Cristina Tupper, ingeniera comercial.
- Educación Superior: Fernanda Valdés, profesora de Educación General Básica y PhD en Humanidades.
- Defensa: pendiente.
- Agricultura: Francesco Venezian, ingeniero agrónomo.
- Bienes Nacionales: Javier Peró, ingeniero civil.
- Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Rafael Araos, médico cirujano e infectólogo.
- Cultura: Carlos Lobos, abogado.
- Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda, arquitecto.
- Deporte: Andrés Otero, periodista.
- Servicios Sociales: Alejandro Fernández, abogado.
- Niñez: Marcelo Sánchez, ingeniero comercial.
- Evaluación Social: Gabriel Ugarte, ingeniero civil industrial.
- Economía y Empresas de Menor Tamaño: Karl Franz Koehler, abogado.
- Turismo: María Paz Lagos, periodista.
- Pesca: Osvaldo Urrutia, abogado y doctor en Derecho.
- Energía: Hugo Briones, ingeniero civil electricista.
- Medio Ambiente: José Ignacio Vial, abogado.
- Minería: Álvaro González, abogado.
- Seguridad Pública: Carolina Lavín.
- Prevención del Delito: Eduardo Riquelme.
- Relaciones Exteriores: Milenko Skoknic.
- Relaciones Económicas Internacionales: José Luis Uriarte.
- Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES): Jorge Barrera.
- Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB): Emeterio Carrillo.
- Salud Pública: Paula Daza.
- Redes Asistenciales: Luis Castillo.
- Trabajo: Francisco Orrego.
- Previsión Social: Pedro Pizarro.
- Obras Públicas: Lucas Palacios.
- Vivienda y Urbanismo: Guillermo Rolando.
- Transportes: Martín Mackenna.
- Telecomunicaciones: Romina Garrido.
- Mujer y Equidad de Género: Carolina Cuevas.
Los delegados del Gobierno de José Antonio Kast
- Arica y Parinacota: Cristián Sayes, ingeniero comercial y MBA.
- Tarapacá: Adriana Tapia, médico cirujano y exdirectora del Servicio de Salud Iquique.
- Antofagasta: Katherine López, administradora pública y exgobernadora provincial.
- Atacama: Sofía Cid, ingeniera comercial y exdiputada.
- Coquimbo: Víctor Pino, ingeniero comercial y exdiputado.
- Valparaíso: Manuel Millones, magíster en Ciencias Políticas y consejero regional.
- Metropolitana: Germán Codina, administrador público y exalcalde de Puente Alto.
- O’Higgins: Susana Pinto, ingeniera en Administración de Empresas y exjefa de gabinete regional.
- Maule: Juan Eduardo Prieto, ingeniero comercial y exintendente del Maule.
- Ñuble: Diego Sepúlveda, abogado y doctorando en Derecho Privado.
- Biobío: Julio Anativia, abogado y exdirector regional de Conadi.
- La Araucanía: Francisco Ljubetic, abogado y exfiscal regional.
- Los Ríos: Vicky Carrasco, asistente social y exconcejal de Valdivia.
- Los Lagos: Cristián Palma, médico psiquiatra y docente.
- Aysén: Luz María Vicuña, abogada y exasesora jurídica del Gobierno Regional.
- Magallanes: Ericka Farías, abogada y exgobernadora provincial.
