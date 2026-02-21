Sufre Boca Juniors: Palacios será operado de la rodilla y estará un largo periodo fuera de las canchas
El chileno pasará por quirófano la semana entrante producto de una sinovitis.
Carlos Palacios ha vivido una verdadera pesadilla en este arranque de temporada con Boca Juniors, donde no ha podido disputar ningún partido producto de una lesión y, lo peor, tampoco se le espera pronto.
El chileno sufre una sinovitis en su rodilla derecha desde el inicio de la pretemporada “xeneize”, por lo que ni siquiera pudo participar en los partidos amistosos del club. Ahora, para cortar de raíz el problema, han tomado una decisión.
Según información de TyC Sports, el ex Colo Colo pasará por el quirófano entre lunes y martes de la próxima semana para limpiar la zona afectada y dejar de sentir dolor en la rodilla.
Desde Argentina indican que Palacios deberá cumplir, como mínimo, un período de 45 días de rehabilitación antes de volver a entrenar, por lo que recién a principios de abril podría regresar a las canchas.
Esta operación de la “Joya” no es la única que ha tenido que afrontar Boca Juniors. De hecho, semanas anteriores también pasaron por el quirófano Rodrigo Battaglia y Milton Giménez.
