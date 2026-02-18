;

VIDEO. Paulo Díaz se llenó de críticas de los hinchas de River Plate tras bochornoso error en la Copa Argentina

El chileno tuvo una desafortunada jugada en su lucha por afianzarse como titular en el plantel del “Muñeco” Gallardo.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli

Este martes por la noche, River Plate se enfrentó a Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. En un encuentro que a priori parecía ser “fácil” para los “Millonarios”, se les terminó complicando más de la cuenta.

Con Paulo Díaz de titular, se llenaron de críticas por su baja actuación, que solo pudieron desequilibrar el marcador con un penal de Juan Fernando Quintero a los 87’ para el 1-0 definitivo, dejando a River emparejado con Aldosivi en la siguiente ronda del torneo.

Revisa también:

ADN

Una de las jugadas que dejó más en evidencia las falencias del equipo de Marcelo Gallardo fue protagonizada por el central de la selección chilena.

Corría el minuto 81, y los de Núñez todavía no definían el partido. En ese momento, una pelota que rechazaron desde la mitad del campo de Ciudad de Bolívar, le cae a Paulo Díaz, que se encontraba completamente solo.

En medio de su desesperación, el ex Colo Colo resolvió despejar con una chilena, balón que finalmente terminó regalando a un delantero del club que hoy milita en la segunda división trasandina.

Más allá de que la secuencia no derivó en un tanto en contra de su club, la imagen ha dado la vuelta en redes sociales, llenándose de comentarios negativos por parte de los hinchas de River Plate hacia un Paulo Díaz que ya no cuenta con el respaldo del técnico Marcelo Gallardo y que continúa sin ganarse un espacio en el 11 de la “banda sangre”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad