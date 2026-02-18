Este martes por la noche, River Plate se enfrentó a Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. En un encuentro que a priori parecía ser “fácil” para los “Millonarios”, se les terminó complicando más de la cuenta.

Con Paulo Díaz de titular, se llenaron de críticas por su baja actuación, que solo pudieron desequilibrar el marcador con un penal de Juan Fernando Quintero a los 87’ para el 1-0 definitivo, dejando a River emparejado con Aldosivi en la siguiente ronda del torneo.

Una de las jugadas que dejó más en evidencia las falencias del equipo de Marcelo Gallardo fue protagonizada por el central de la selección chilena.

Corría el minuto 81, y los de Núñez todavía no definían el partido. En ese momento, una pelota que rechazaron desde la mitad del campo de Ciudad de Bolívar, le cae a Paulo Díaz, que se encontraba completamente solo.

En medio de su desesperación, el ex Colo Colo resolvió despejar con una chilena, balón que finalmente terminó regalando a un delantero del club que hoy milita en la segunda división trasandina.

Más allá de que la secuencia no derivó en un tanto en contra de su club, la imagen ha dado la vuelta en redes sociales, llenándose de comentarios negativos por parte de los hinchas de River Plate hacia un Paulo Díaz que ya no cuenta con el respaldo del técnico Marcelo Gallardo y que continúa sin ganarse un espacio en el 11 de la “banda sangre”.

Adivina lo que hizo Paulo Diaz:



Opción A: jugó con el arquero

Opción B: la bajó y se la dio a MQ

Opción C: la bajó y se la dio a Montiel

Opción D: tiró una chilena pic.twitter.com/PIQWyvxpMk — Rojismo19 (@Rojismo19) February 18, 2026

Este tipo detesta al club pic.twitter.com/iBQpCa6CBO — Tobias_RP (@_TobiasRP) February 18, 2026