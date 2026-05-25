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VIDEO. Comediante Cynthia Gallardo defiende “El Desestrece” tras su fracaso en rating: “Es lo mejor del humor chileno en 20 años”

La integrante del react del programa desató un intenso debate en redes sociales tras asegurar que el programa será valorado con el tiempo.

Nelson Quiroz

CAPTURA CANAL 13

CAPTURA CANAL 13

La comediante Cynthia Gallardo protagonizó uno de los momentos más comentados del cierre de El Desestrece, luego de defender con fuerza el programa de humor de Canal 13 durante el react del último capítulo emitido este domingo.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y abrieron un intenso debate entre seguidores y detractores del espacio.

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En medio de la transmisión online, Gallardo aseguró que, más allá de las críticas y el bajo rating que terminó sacando al programa de pantalla tras solo ocho capítulos, El Desestrece fue “lo mejor que se ha hecho en humor en la televisión chilena en los últimos 20 años”.

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Las palabras de la humorista surgieron justo cuando el espacio llegaba oficialmente a su fin en Canal 13, luego de una temporada marcada por problemas de audiencia. Aunque el estreno lideró en sintonía, el programa posteriormente cayó al cuarto lugar los domingos, siendo superado por Chilevisión, Mega y TVN.

En ese contexto, la apodada “chiquilla cabra” dijo: “Los guiones del Desestrece, sus sketchs y de su contenido son buenos. Puede que te caiga más Luchito Slimming, lo entiendo completamente. Puede que te caiga mál yo, lo entiendo, pero aunque te duela, no puedes negar que objetivamente este programa es lo mejor que se ha hecho en humor en la televisión chilena los últimos 20 años".

Gallardo incluso fue más allá y aseguró que los sketches del programa seguirán siendo recordados con el paso del tiempo. “En 10 años más van a compartir los sketches en internet, en VHS, DVD… en todos los formatos, y van a decir: ‘Oye, el programa bueno, ¿por qué no siguió?’”, afirmó.

Las declaraciones generaron una avalancha de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron el formato y destacaron el trabajo del equipo humorístico, otros ironizaron con el abrupto final del espacio. “Tan bueno que lo sacaron”, “Me dio más risa esto que el programa” y “El Club de la Comedia sigue siendo insuperable”, fueron parte de las respuestas más repetidas.

El cierre de El Desestrece también estuvo marcado por las bromas de Luis Slimming en pantalla, quien ironizó sobre el fracaso del programa y lanzó indirectas a Canal 13 durante el último episodio.

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