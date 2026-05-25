Resultados del Kino con histórico pozo de $10.600 millones: números ganadores del sorteo 3231 del domingo 24 de mayo
El miércoles de esta semana el premio será de $9.500 millones entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.
La noche del domingo 24 de mayo, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso e histórico pozo acumulado.
Para el sorteo 3231 se alcanzaron los $10.600 millones, el monto más alto desde la creación el juego de azar.
Tras el proceso, la siguiente fecha clave será este miércoles 27 de mayo cuando se estima un monto de $9.500 millones entre todas las categorías y juegos adicionales del sorteo 3232.
Revisa también:
Resultados del Kino sorteo 3231 del domingo 24 de mayo
- Kino: 01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 20 - 24
- Premios Especiales (Mitsubishi L200 o $30 millones): 01 - 02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 23 - 24 - 25
- ReKino: 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 22
- RequeteKino: 04 - 06 - 07- 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 22 - 24
- Chao Jefe $2 millones por 50 años: 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 24- 25
- Chao Jefe $3 millones por 30 años: 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25
- Súper Combo Marraqueta: 01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 25
- Premios al número de cartón (Viaje madre-hijo o $4,5 millones): 1 ganador - OB 454.861 - San Felipe.
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