Primera encíclica del papa León XIV alerta por “nuevas esclavitudes” en la era de la inteligencia artificial

La primera encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas, instala a la inteligencia artificial como uno de los grandes desafíos éticos, sociales y espirituales de este tiempo.

El documento no aborda la tecnología solo como avance técnico, sino como una fuerza capaz de transformar el trabajo, la verdad, la libertad, la democracia y la dignidad humana.

Desde sus primeras páginas, el texto plantea que la humanidad enfrenta una “encrucijada histórica”: construir una nueva “Torre de Babel”, basada en el poder tecnológico y la autosuficiencia, o avanzar hacia una civilización fundada en la fraternidad, el bien común y el cuidado de la persona.

La gran advertencia: IA, poder y nuevas esclavitudes

La gran sorpresa del documento está en que el Papa no se limita a hablar de algoritmos, datos o automatización. También pone el foco en las nuevas formas de sometimiento que pueden esconderse detrás de la economía digital: trabajos invisibles, explotación, trata, dependencia tecnológica y cadenas productivas que sostienen el desarrollo de la IA.

En ese punto, Magnifica Humanitas advierte que la tecnología puede reducir al ser humano a dato, rendimiento, consumo o productividad. La idea central es clara: ninguna innovación puede definir cuánto vale una persona ni reemplazar su conciencia moral.

Otro aspecto relevante es la mirada sobre la verdad pública. La encíclica aborda la manipulación digital, las noticias falsas, la polarización y el deterioro de la confianza social. Por eso, el texto insiste en que la verdad debe protegerse como un bien común , especialmente en una época donde la información puede ser alterada o amplificada por sistemas automatizados.

El documento también mira el mundo del trabajo. León XIV advierte que el desarrollo tecnológico no puede convertir a las personas en piezas descartables ni obligarlas a seguir la lógica de eficiencia de las máquinas.

Además, el Papa apunta al uso militar de la inteligencia artificial. En una de las frases más fuertes del texto, sostiene que “ningún algoritmo puede justificar moralmente la guerra”.

Así, la Iglesia aparece como una voz ética global frente al poder tecnológico. No rechaza la IA, pero exige que esté al servicio de la vida humana, la justicia y una “civilización del amor”.