;

“Sin faltarle el respeto a los demás, creo que somos el equipo más grande de la división y el rival a vencer”

Pablo Aránguiz se refirió a la temporada que disputará Unión Española en la Primera B, tras debutar con un triunfo ante San Luis de Quillota.

Javier Catalán

Foto: @UEoficial

Foto: @UEoficial

Unión Española comenzó su operación retorno a Primera División con un sólido triunfo por 2-0 sobre San Luis de Quillota en el Estadio Santa Laura.

Tras finalizar el encuentro en el recinto de Independencia, uno de los que habló con la prensa fue Pablo Aránguiz, figura de los “hispanos”, quien abordó lo que será esta temporada en la Liga de Ascenso.

“Lo importante siempre es empezar con el pie derecho. Ahora vamos a tratar de aprovechar que no salimos de Santiago para enfrentar a Deportes Recoleta. Ya nos enfrentamos dos veces con ellos: les pudimos sacar los tres puntos en su cancha y después ellos nos ganaron. Será un rival duro, que metió un triunfazo de visita ante uno de los más grandes de la división, sin faltarle el respeto a los demás”, comenzó diciendo el volante ofensivo.

Revisa también:

ADN

Sin faltarle el respeto a los demás, creo que somos el equipo más grande de la división; también somos el rival a vencer. Todos los rivales son difíciles, pero nosotros nos vamos a hacer fuertes en Santa Laura”, continuó el ex Universidad de Chile.

Además, explicó por qué se quedó en el equipo a pesar de estar en la Primera B y de tener ofertas para jugar en Primera División, como las de Colo Colo. “Amor a la camiseta, pónganle el nombre que quieran, este es nuestro trabajo. Nosotros le hemos agradecido a los muchachos que han querido venir para ayudar a la institución y tratar de llevar al club donde se merece, que es Primera División”, sentenció Aránguiz.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad