“Sin faltarle el respeto a los demás, creo que somos el equipo más grande de la división y el rival a vencer”

Unión Española comenzó su operación retorno a Primera División con un sólido triunfo por 2-0 sobre San Luis de Quillota en el Estadio Santa Laura.

Tras finalizar el encuentro en el recinto de Independencia, uno de los que habló con la prensa fue Pablo Aránguiz, figura de los “hispanos”, quien abordó lo que será esta temporada en la Liga de Ascenso.

“Lo importante siempre es empezar con el pie derecho. Ahora vamos a tratar de aprovechar que no salimos de Santiago para enfrentar a Deportes Recoleta. Ya nos enfrentamos dos veces con ellos: les pudimos sacar los tres puntos en su cancha y después ellos nos ganaron. Será un rival duro, que metió un triunfazo de visita ante uno de los más grandes de la división, sin faltarle el respeto a los demás”, comenzó diciendo el volante ofensivo.

“Sin faltarle el respeto a los demás, creo que somos el equipo más grande de la división; también somos el rival a vencer. Todos los rivales son difíciles, pero nosotros nos vamos a hacer fuertes en Santa Laura”, continuó el ex Universidad de Chile.

Además, explicó por qué se quedó en el equipo a pesar de estar en la Primera B y de tener ofertas para jugar en Primera División, como las de Colo Colo. “Amor a la camiseta, pónganle el nombre que quieran, este es nuestro trabajo. Nosotros le hemos agradecido a los muchachos que han querido venir para ayudar a la institución y tratar de llevar al club donde se merece, que es Primera División”, sentenció Aránguiz.